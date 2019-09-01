Що провал на виборах у Тюрингії означає для Меркель та її уряду

30 відсотків - менше третини голосів виборців - отримали 27 жовтня на виборах до парламенту федеральної землі Тюрингія разом узяті партії так званої "великої коаліції", яка нині перебуває при владі в Німеччині. Федеральний уряд на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel), нагадаємо, формують консервативний блок ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

30 відсотків - це антирекорд. Адже ще в попередньому скликанні (2013 - 2017) партії "великої коаліції" мали у Бундестазі таку величезну перевагу, що великодушно погодилися розширити права опозиційних фракцій, які не отримали навіть п'ятої частки депутатських мандатів.

Що сталося…

Для консерваторів підсумки земельних виборів у Тюрингії (лише 21,8 відсотка) особливо болючі. Адже впродовж 24 років після об'єднання Німеччини вони беззмінно правили в цій східнонімецької землі, іноді навіть самостійно, маючи в ландтазі - земельному парламенті - абсолютну більшість.

Бодо Рамелов має найвищий рейтинг довіри у Тюрингії

ХДС був тут найсильнішою партією востаннє на виборах в 2014 році. Владою, однак, консерваторам тоді довелося поступитися представнику посткомуністичної Лівої партії Бодо Рамелову (Bodo Ramelow), який зумів сформувати земельний уряд більшості, запросивши в нього соціал-демократів і Зелених. Цього разу на перше місце (31 відсоток) вийшла Ліва партія, а ХДС опустився одразу на третє. Друге з результатом в 23,4 відсотка посіла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДН).

... і що буде в Тюрингії

Харизматичний Рамелов здобув на цих виборах перемогу й зазнав поразки одночасно. Його особистий рейтинг - поза конкуренцією, але ось партнери по коаліції підкачали, тому уряд Тюрингії втратив більшість у ландтазі. Яким буде наступний - поки що незрозуміло.

Лідер правих популістів у Тюрингії Бйорн Геке, якого вважають близьким до праворадикальних поглядів

АДН у ньому участі точно не братиме, оскільки співпрацю з правими популістами всі інші партії виключають, а ХДС не хоче йти на союз з Лівою партією. Така коаліція консерваторів і посткомуністів і справді була б для Німеччини екзотикою, яку важко уявити. Нехай навіть сам Бодо Рамелов - зовсім нетиповий представник Лівої партії. Він, швидше, прагматичний лівий центрист. Примітно, що на його передвиборних плакатах часом взагалі був відсутній логотип Лівої партії.

Але поспішати йому нікуди. У Тюрингії є одна особливість. На відміну від більшості інших федеральних земель її конституція не встановлює терміну після виборів, упродовж якого має бути сформовано новий уряд. Так що Бодо Рамелов і його міністри на невизначений час залишаться на своїх посадах.

Криза СДПН - загроза для Меркель

Не виключено, що його "тимчасовий" уряд переживе навіть кабінет міністрів Анґели Меркель. Якщо поразка ХДС, лідером якого вона була тривалий час, стала вкрай неприємним сюрпризом, то партнери консерваторів по федеральному уряду - соціал-демократи - вже давно перебувають у вільному падінні. У Тюрингії за них не проголосував навіть один з десяти виборців. Результат СДПН - 8,2 відсотка.

Найстаріша німецька партія переживає глибоку кризу. Причиною, на думку багатьох в СДПН, є саме участь в уряді Меркель, яка "задушила" соціал-демократів в своїх обіймах. Нині у партії триває процес виборів нового керівництва - майбутніх співголів партії. У фінальний тур вийшли дві пари: одна, яка виступає за продовження участі в уряді Меркель, друга ставиться до цієї коаліції критично, вважаючи, що у СДПН більше шансів оговтатися від кризи в опозиції.

Хто поведе ХДС на наступні вибори?

Після виборів у Тюрингії ризик розвалу уряду Меркель став ще вищим. Якщо це справді станеться, то головною політичною інтригою Німеччини стане питання про те, хто поведе за собою консерваторів на дострокові вибори. Меркель ще одне своє висування виключила. Поки що вважається, що кандидатом у канцлери (на дострокових виборах або виборах чергових у 2021 році) має стати її "кронпринцеса" Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kram-Karrenbauer). У грудні 2018 року вона очолила ХДС, замінивши на цій посаді Анґелу Меркель, а згодом обійняла посаду міністерки оборони.

На неї християнські демократи покладали великі надії, але зірка спадкоємиці Анґели Меркель, схоже, почала заходити, ще не зійшовши. Втрати ХДС спочатку на виборах у вересні в Бранденбурзі, а тепер в Тюрингії в партії записують на її рахунок. Серед християнських демократів зростають сумніви, чи підходить Крамп-Карренбауер на роль кандидатки в канцлери. Молодіжна організація ХДС вже зажадала провести з цього питання внутрішньопартійний референдум, переможцем якого цілком може виявитися не вона, а її нещодавній головний конкурент у боротьбі за посаду лідера партії Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Двопартійний уряд у Німеччині - безнадійна справа

Але хто б не повів християнських демократів на дострокові або чергові парламентські вибори, підсумки цілої серії земельних виборів показують, що формування двопартійного уряду, що донедавна було стандартною ситуацією, стає в Німеччині майже безнадійною справою. У шести з 16 федеральних земель ФРН уряд вже нині трипартійний. Незабаром - після завершення формування правлячих коаліцій у Бранденбурзі та Саксонії - їх стане вісім.

Ось і на федеральному рівні, за опитуваннями, шанс на мінімальну перевагу в Бундестазі міг би отримати лише один варіант двопартійної коаліції - консерваторів із Зеленими. Всі інші політично реалістичні комбінації потребують участі у наступному уряді Німеччини як мінімум трьох партій.