 Що означає договір про ліквідацію ракет між США і Росією? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2018

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Політика й суспільство

Що означає договір про ліквідацію ракет між США і Росією?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення.

США хочуть розірвати договір про ліквідацію ракет із Росією (picture-alliance/dpa/H. Melchert)

Німецькі ракети Pershing II

Про що йдеться у Договорі?

"Договір між Сполученими Штатами Америки та Союзом Радянських Соціалістичних Республік про ліквідацію ракет середньої та малої дальності" ("Договір РСМД") передбачає знищення наземних балістичних та крилатих ракет обох країн дальністю від 500 до 5500 кілометрів, їхніх пускових установок і допоміжного обладнання.

На підставі договору до 1 червня 1991 року було знищено близько 2700 ракет і пускових установок.

Підготовка до вивезення ракет з бази США у німецькому містечку Мутланген, 1988 рік

Підготовка до вивезення ракет з бази США у німецькому містечку Мутланген, 1988 рік

Цей документ став першим американо-радянським договором, спрямованим на скорочення ядерного арсеналу наддержав і дозволив перевіряти сховища з ракетами та контролювати їхнє знищення. Договір залишився чинним і після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Як підписали цей Договір?

Наприкінці 1981 року почалися офіційні переговори між тодішнім президентом США Рональдом Рейганом та радянським лідером Леонідом Брєжнєвим.

Переговори та подальша домовленість стали результатом західної стурбованості стосовно радянських зусиль з модернізації свого ракетного арсеналу. Всередині 1970-х років СРСР досягнув так званого "стратегічного паритету" із США. Це стало можливим завдяки новим на той час ракетним комплексам РСД-10 (SS-20 за класифікацією НАТО), здатними уражати цілі у Західній Європі, Північній Африці і на Близькому Сході.

Рейган та Горбачов підписали договір 8 грудня 1987 року у Вашингтоні. Він набрав чинності 1 червня 1988 року.

Рональд Рейган і Леонід Горбачов підписали договір у грудні 1987 року(picture-alliance/dpa/AFP)

Рональд Рейган і Леонід Горбачов підписали договір у грудні 1987 року

Чому адміністрація Трампа погрожує вийти з Договору?

США та союзники по НАТО вже давно підозрюють Росію у порушенні  договору. У 2014 році тодішній президент Барак Обама офіційно звинуватив Москву у порушенні цієї угоди через розробку та випробування наземних крилатих ракет.

DW.COM

Джон Болтон повідомить Москві про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише газета The New York Times. США звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети. (20.10.2018)

Адміністрація США закидає Москві порушення основоположної угоди про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Ця угода була важливим кроком для завершення "холодної війни" між Сходом та Заходом. (29.07.2014)

Минулого року адміністрація Трампа заявляла, що Росія активно працювала над розгорненням цих ракет. Водночас Кремль постійно заперечує звинувачення у порушенні угоди і висловлює занепокоєння з приводу дотриманням договору самим Вашинтоном.

Радник президента з питань національної безпеки США Джон Болтон, відомий своєю критичною позицією щодо контролю над озброєннями, вже давно закликав до виходу з договору РСМД.

Дональд Трамп заявив, що збирається вийти з угоди і перегляне своє рішення за умови, якщо Росія і Китай погодяться взяти участь у переговорах щодо нової угоди між трьома країнами.

Спостерігачі у США і Росії занепокоєні через зростаючий вплив Китаю та його військової сили. Експерти не виключають переговорів про нову угоду, стороною якої стане Пекін.

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