 Щонайменше 22 людини загинули через циклон в Індії та Бангладеш | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

Щонайменше 22 людини загинули через циклон в Індії та Бангладеш

Жертвами циклону "Амфан" стали щонайменше 22 людей в Індії та Бангладеш. Циклон знищив тисячі будинків, виривав дерева з корінням і призвів до сильних повеней.

Жителів Індії та Бангладеш вразив суперциклон Амфан

Жителів Індії та Бангладеш вразив суперциклон "Амфан"

Індію та Бангладеш накрив один з найпотужніших за декілька останніх років циклон "Амфан". Його жертвами стали щонайменше 22 особи в Індії та Бангладеш, повідомляє в четвер, 21 травня, агенція новин dpa.

"Амфан" знищив тисячі будинків, виривав дерева з корінням і призвів до сильних повеней в той час, коли  влада Індії та Бангладеш намагається боротися з пандемією COVID-19. Найбільше від циклону постраждав індійський штат Західна Бенгалія. Там спостерігаються сильні зливи та вітер зі швидкістю до 185 кілометрів на годину. Зливи та пориви вітру зруйнували дороги, перекидали автомобілі та валили стовпи у столиці штату Колкаті.

Вулиці міста Колката підтоплені через циклон

Вулиці міста Колката підтоплені через циклон

За даними місцевої влади, у Західній Бенгалії загинули щонайменше 12 людей, ще одна особа загинула у сусідньому штаті Одіша. Тим часом у Бангладеш офіційно зареєстрували дев'ять смертей внаслідок циклону. Більшість з цих людей померли внаслідок падіння на них дерев.

Влада Індії і Бангладеш евакуювала понад 3 мільйони людей. Утім, багато жителів постраждалих районів залишилися вдома, бо не хотіли покидати свою худобу. Через це кількість жертв циклону може зрости, припускають місцеві ЗМІ.

У прибережних районах Індії спостерігаються багатометрові хвилі

У прибережних районах Індії спостерігаються багатометрові хвилі

Місцеві жителі нарікають на те, що місцева влада не передбачила серйозності циклону та завчасно не попередила людей про його наслідки. Наразі сотні рятувальників розчищають дороги від дерев та стовпів, що перекрили рух транспорту.

"Амфан" став другим "суперциклоном", який в останні 20 років утворився на північному сході Індійського океану. Циклони часто утворюються над Бенгальською затокою в період з квітня по листопад. У 1999 році інший суперциклон вразив індійський штат Одіша та забрав 10 тисяч життів. 

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