 Щонайменше 11 загиблих унаслідок нападу смертника на сході Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Щонайменше 11 загиблих унаслідок нападу смертника на сході Афганістану

У місті Джелалабад на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе поблизу контрольно-пропускного пункту. Більшість загиблих - цивільні особи.

Афганістан

Афганські силовики (на фото) часто стають ціллю терактів

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Терорист-смертник у вівторок, 10 липня, скоїв напад в адміністративному центрі східноафганської провінції Нангархар місті Джелалабад. Терористичний акт призвів до загибелі двох силовиків та 8 цивільних осіб. Загинув також і сам нападник, що підірвав себе, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція dpa.

Вибух пролунав поблизу контрольно-пропускного пункту афганських силовиків. У провінції Нангархар досить активні як бойовики радикального руху "Талібан", так і члени терористичного угруповання "Ісламська держава". Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт.

Щороку в Афганістані сотні людей стають жертвами терактів. Переважна більшість загиблих - мирне населення.

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