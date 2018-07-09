Щонайменше 11 загиблих унаслідок нападу смертника на сході Афганістану

Терорист-смертник у вівторок, 10 липня, скоїв напад в адміністративному центрі східноафганської провінції Нангархар місті Джелалабад. Терористичний акт призвів до загибелі двох силовиків та 8 цивільних осіб. Загинув також і сам нападник, що підірвав себе, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція dpa.

Вибух пролунав поблизу контрольно-пропускного пункту афганських силовиків. У провінції Нангархар досить активні як бойовики радикального руху "Талібан", так і члени терористичного угруповання "Ісламська держава". Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт.

Щороку в Афганістані сотні людей стають жертвами терактів. Переважна більшість загиблих - мирне населення.