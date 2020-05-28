 Штайнмаєр розраховує на зміну політики Китаю щодо Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Штайнмаєр розраховує на зміну політики Китаю щодо Гонконгу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Китай через ухвалення закону про нацбезпеку Гонконгу. Він розраховує, що Пекін змінить свою позицію.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розкритикував владу Китаю за ухвалення так званого закону про національну безпеку Гонконгу.

Китай серед іншого порушує міжнародні домовленості, яких раніше сам пообіцяв дотримуватися, а тому Німеччина вже відреагувала, заявив Штайнмаєр в інтерв'ю телеканалу ZDF, оприлюдненому в неділю, 12 липня.

На думку президента Німеччини, якщо Китай не відступить від своєї позиції, то матимуть місце тривалі і негативні зміни у відносинах із європейськими та іншими західними країнами. Він висловив переконання, що Китай у таких змінах не зацікавлений. "Тому я все ще сподіваюся, що є можливості для зміни в китайській позиції", - додав Штайнмаєр, цитує агенція новин dpa. .

Нагадаємо, новий китайський закон про національну безпеку передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими нормами, демонстрація прапора із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців. Ухвалення та впровадження закону жорстко розкритикували уряди провідних західних держав.

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  • Шафранова революція у М'янмі

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    Шафрановий - М'янма

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  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

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  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

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  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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