Штайнмаєр здивований суперечками в Києві щодо запропонованої ним формули

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відкинув критику з боку українських політиків щодо запропонованої ним формули, яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус. Перебуваючи з візитом у Тбілісі, Штайнмаєр у понеділок, 7 жовтня, також спростував твердження, що на запропоновану ним формулу вплинула Росія.

Він нагадав, що три роки тому переговори у "нормандському форматі" опинилися у глухому куті. За словами політика, який на той час був главою МЗС Німеччини, сторони знали про проєкти, які вони повинні були реалізовувати в рамках мінських угод. Однак, стверджує Штайнмаєр, кроки, які вони повинні були зробити, видавалися сторонами надто великими. "Тому формула не містить нічого іншого, як спробу зробити з великих кроків, на які сторони конфлікту не наважувалися, кілька маленьких кроків", - цитує Штайнмаєра агенція dpa. За його словами, про послідовність та наповнення цих кроків ще мали вести переговори.

Крім того, президент ФРН висловив здивування через нинішню критику запропонованої ним формули певними політиками в Києві. "Суперечки в Україні дивують мене трохи лише тому, що один з учасників, тодішній президент (Петро Порошенко. - Ред.)" був залучений до переговорів, зазначив Штайнмаєр.

Нагадаємо, напередодні у Києві та у низці інших міст України люди протестували проти згоди України на імплементацію "формули Штайнмаєра".

"Формула Штайнмаєра", запропонована наприкінці 2015 року, стосується виконання одного з пунктів мінських угод - визначення статусу Донбасу. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.

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