Штайнмаєр: Відповідальність німців за Голокост з часом не мине

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у четвер, 23 січня, в меморіальному комплексі "Яд Вашем" поблизу Єрусалима взяв участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Цього року захід приурочено до 75-річчя визволення табору смерті "Аушвіц". Штайнмаєр став першим німецьким президентом, який виголосив промову в "Яд Вашем".

З поваги до жертв він виступав англійською, а не німецькою мовою. "Злочинцями були люди. Вони були німцями. Вбивці, охоронці, помічники, пособники: вони були німцями. (...) Промислове масове вбивство шести мільйонів євреїв, найбільший злочин в історії людства - це було скоєно моїми співвітчизниками", - наголосив Штайнмаєр, цитує агенція новин Reuters .

Він застеріг також від того, аби підводити риску в Німеччині у темі пам'яті про злочини нацистів. За словами Штайнмаєра, він хотів би, але не може стверджувати, що німці назавжди зробили висновки з історії. Президент ФРН у цьому контексті нагадав про напад на синагогу в німецькому місті Галле у жовтні 2019 року. Тоді озброєний чоловік застрілив двох людей і ще двох поранив. Він намагався потрапити у місцеву синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Його зупинили лише міцні двері будівлі.

Штайнмаєр запевнив, що відповідальність німців за злочин Голокосту з часом не мине, а влада країни й надалі боротиметься з антисемітизмом та захищатиме єврейське життя. "Цю обіцянку поновлюю я тут, у "Яд Вашем", перед очима світу", - підкреслив президент Німеччини.

Форум у "Яд Вашем"

Цього дня у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в комплексі "Яд Вашем" взяли участь високопосадовці з десятків країн світу, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін. Промовці у своїх виступах часто поєднували спогади про злочини нацистів із застереженнями про сучасні загрози.

Нагадаємо, у форумі відмовилися брати участь президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда. Причиною відмови Дуди став той факт, що на заході не було передбачено виголошення ним промови. Дуда та Наусенда планують вшанувати пам'ять жертв Голокосту під час заходу на території колишнього німецького концтабору "Аушвіц" поблизу Освенціма 27 січня.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ізраїлю, однак у форумі участі не брав. За його словами, українська делегація, яка прибула до Єрусалима для участі у заході, вирішила віддати свої запрошення людям українського походження, які пережили Голокост.