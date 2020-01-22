Штайнмаєр: Відповідальність німців за Голокост з часом не мине

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у четвер, 23 січня, в меморіальному комплексі "Яд Вашем" поблизу Єрусалима взяв участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Цього року захід приурочено до 75-річчя визволення табору смерті "Аушвіц". Штайнмаєр став першим німецьким президентом, який виголосив промову в "Яд Вашем".
З поваги до жертв він виступав англійською, а не німецькою мовою. "Злочинцями були люди. Вони були німцями. Вбивці, охоронці, помічники, пособники: вони були німцями. (...) Промислове масове вбивство шести мільйонів євреїв, найбільший злочин в історії людства - це було скоєно моїми співвітчизниками", - наголосив Штайнмаєр, цитує агенція новин Reuters .
Він застеріг також від того, аби підводити риску в Німеччині у темі пам'яті про злочини нацистів. За словами Штайнмаєра, він хотів би, але не може стверджувати, що німці назавжди зробили висновки з історії. Президент ФРН у цьому контексті нагадав про напад на синагогу в німецькому місті Галле у жовтні 2019 року. Тоді озброєний чоловік застрілив двох людей і ще двох поранив. Він намагався потрапити у місцеву синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Його зупинили лише міцні двері будівлі.
Штайнмаєр запевнив, що відповідальність німців за злочин Голокосту з часом не мине, а влада країни й надалі боротиметься з антисемітизмом та захищатиме єврейське життя. "Цю обіцянку поновлюю я тут, у "Яд Вашем", перед очима світу", - підкреслив президент Німеччини.
Форум у "Яд Вашем"
Цього дня у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в комплексі "Яд Вашем" взяли участь високопосадовці з десятків країн світу, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін. Промовці у своїх виступах часто поєднували спогади про злочини нацистів із застереженнями про сучасні загрози.
Нагадаємо, у форумі відмовилися брати участь президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда. Причиною відмови Дуди став той факт, що на заході не було передбачено виголошення ним промови. Дуда та Наусенда планують вшанувати пам'ять жертв Голокосту під час заходу на території колишнього німецького концтабору "Аушвіц" поблизу Освенціма 27 січня.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ізраїлю, однак у форумі участі не брав. За його словами, українська делегація, яка прибула до Єрусалима для участі у заході, вирішила віддати свої запрошення людям українського походження, які пережили Голокост.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Як і багато інших
Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Будинок в Ризі
От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Показати обличчя жертв
Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
"J" - єврей
На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Десять листів з тисяч
З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Останній лист перед депортацією
Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
На Святу землю…
З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Поїзд в Освенцім
Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.
Автор: Сара Юдіт Гофманн