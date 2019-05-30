 Штайнмаєр вбачає у президентстві Зеленського шанс для Мінського процесу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Штайнмаєр вбачає у президентстві Зеленського шанс для Мінського процесу

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр сподівається, що російська сторона скористається шансом, який відкриває для мирного врегулювання на Донбасі президентство Володимира Зеленського.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер сподівається на новий шанс для Мінського процесу

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер сподівається на новий шанс для Мінського процесу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вважає, що вступ Володимира Зеленського на посаду президента України дає шанс на конструктивний розвиток у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод. Про це повідомили в канцелярії президента ФРН за підсумками зустрічі Штайнмаєра та Зеленського у Берліні у вівторок, 18 червня, передає агентство новин dpa.

Президент ФРН висловив сподівання, що російська сторона також скористається цим шансом. Під час зустрічі зі Штайнмаєром Зеленський виклав свої ідеї щодо впровадження реформ в Україні та подолання конфлікту на Донбасі, додали в канцелярії.

DW.COM

Президент України Володимир Зеленський розповів голові Бундестагу Вольфґанґу Шойбле про свої законодавчі ініціативи та обговорив ситуацію на Донбасі. (18.06.2019)

Зовнішньополітичні радники лідерів країн "нормандської" четвірки зустрінуться у липні, повідомили Володимир Зеленський та Анґела Меркель. Глави двох держав також наголосили на збереженні санкцій щодо РФ. (18.06.2019)

У прес-службі українського президента в повідомленні про зустріч зазначили, що Зеленський обговорив із Штайнмайером можливість роботи "нормандського формату" та звільнення затриманих українських моряків. "Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - зазначив Зеленський.

У рамках візиту до Берліна президент України 18 червня також провів зустрічі із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та співголовою  "Союзу 90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck). Під час цих зустрічей учасники обговорили питання протистояння ворожій пропаганді. Також Зеленський пояснив, які кроки здійснить для економічного зростання і наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну, повідомляє прес-служба українського президента.

Нагадаємо, раніше 18 червня відбулися переговори Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

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