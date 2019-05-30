Штайнмаєр вбачає у президентстві Зеленського шанс для Мінського процесу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вважає, що вступ Володимира Зеленського на посаду президента України дає шанс на конструктивний розвиток у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод. Про це повідомили в канцелярії президента ФРН за підсумками зустрічі Штайнмаєра та Зеленського у Берліні у вівторок, 18 червня, передає агентство новин dpa.

Президент ФРН висловив сподівання, що російська сторона також скористається цим шансом. Під час зустрічі зі Штайнмаєром Зеленський виклав свої ідеї щодо впровадження реформ в Україні та подолання конфлікту на Донбасі, додали в канцелярії.

У прес-службі українського президента в повідомленні про зустріч зазначили, що Зеленський обговорив із Штайнмайером можливість роботи "нормандського формату" та звільнення затриманих українських моряків. "Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - зазначив Зеленський.

У рамках візиту до Берліна президент України 18 червня також провів зустрічі із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та співголовою "Союзу 90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck). Під час цих зустрічей учасники обговорили питання протистояння ворожій пропаганді. Також Зеленський пояснив, які кроки здійснить для економічного зростання і наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну, повідомляє прес-служба українського президента.

Нагадаємо, раніше 18 червня відбулися переговори Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).