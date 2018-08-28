Штаб ООС: У перший день "шкільного перемир'я" інтенсивність обстрілів знизилась

Після початку "шкільного перемир'я" інтенсивність обстрілів на Донбасі "помітно знизилася", хоча повністю режим припинення вогню не дотримується. Про це заявив штаб Операції об'єднаних сил (ООС) України вранці у четвер, 30 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

Упродовж минулої доби, 29 серпня, коли на Сході України поновилося чергове перемир'я, проросійські бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз з озброєння, забороненого мінськими домовленостями, зазначають у штабі ООС.

Зокрема сепаратисти здійснювали обстріли позицій українських військових у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.

Серед українських солдатів втрат 29 серпня не було.

Вранці середи Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що після початку перемир'я на Донбасі було зафіксовано понад 70 порушень режиму припиненню вогню.

Як відомо, 22 серпня Тристороння контактна група у Мінську домовилася про поновлення режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року з 00:01 29 серпня.