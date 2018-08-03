Штаб ООС: На Донбасі 9 серпня загинув один український військовий

Упродовж доби 9 серпня бойовики на Донбасі 45 рази порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець загинув, двоє зазнали поранень. Про це вранці в п'ятницю, 10 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається у повідомленні прес-центру ООС у соцмережі Facebook, бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України 45 разів, тричі обстріли велися із важкого озброєння. Український військовий загинув внаслідок бойових дій.

За даними української розвідки, минулої доби один проросійський бойовик загинув, ще четверо поранені. Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Як повідомлялося, 9 серпня під час бойового зіткнення поблизу Майорська з одним із військовослужбовців ЗСУ було втрачено звязок. Наразі інформції про його долю немає.

Нагадаємо, що з 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug) повідомляв, що у липні 2018 року зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком.