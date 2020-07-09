Штаб ООС: на Донбасі під час евакуації тіла загиблого вбито медика

На Донбасі за підсумками понеділока, 13 липня, загинули троє українських військовослужбовців, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що збройні формування сепаратистів на Донбасі 13 липня 18 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів були використані заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

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В результаті обстрілів загинув один український військовий, ще один дістав смертельні поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

У штабі ООС також повідомляють, що під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця, поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця його загибелі, евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів.

"Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації", - зазначається в повідомленні.

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У підсумку, за минулу добу на Донбасі загинули троє військовослужбовців ЗСУ. "Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв", - сказано в повідомленні штаба ООС.

Від початку вівторка, 14 липня, збройні формування сепаратистів порушили режим припинення вогню один раз, втрат серед українських військовослужбовців немає.