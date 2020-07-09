 Штаб ООС: на Донбасі під час евакуації тіла загиблого вбито медика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Штаб ООС: на Донбасі під час евакуації тіла загиблого вбито медика

На Донбасі евакуаційна група, яка мала завдання евакуювати тіло загиблого військового, потрапила у засідку і була розстріляна майже впритул, повідомили в штабі ООС.

Троє українських військових загинуло на Донбасі 13 липня

Троє українських військових загинуло на Донбасі 13 липня

На Донбасі за підсумками понеділока, 13 липня, загинули троє українських військовослужбовців, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил (ООС).  

Зазначається, що збройні формування сепаратистів на Донбасі 13 липня 18 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів були використані заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

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В результаті обстрілів загинув один український військовий, ще один дістав смертельні поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

У штабі ООС також повідомляють, що під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця, поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця його загибелі, евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів.

"Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації", - зазначається в повідомленні.

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У підсумку, за минулу добу на Донбасі загинули троє військовослужбовців ЗСУ. "Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв", - сказано в повідомленні штаба ООС.

Від початку вівторка, 14 липня, збройні формування сепаратистів порушили режим припинення вогню один раз, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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