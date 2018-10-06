Шотландія хоче до 2021 року провести ще один референдум щодо незалежності

Шотландія повинна провести ще один референдум щодо незалежності від Великобританії у тому разі, якщо королівство вийде зі складу Європейського Союзу. Про це у середу, 24 квітня, заявила перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен.

У 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії під час референдуму, 45 відсотків висловилися "за" таку пропозицію. А вже у 2016 році під час референдуму щодо Brexit більшість шотландців не підтримали вихід зі складу ЄС.

Нікола Стерджен, яка є лідеркою Шотландської національної партії, що виступає за незалежність, стверджує, що Brexit усе змінив, оскільки Шотландію не повинні проти її волі вивести зі складу ЄС. Виступаючи у парламенті Шотландії в Единбурзі, Стерджен заявила, що якщо Великобританії вийде з ЄС, "вибір між Brexit та майбутнім Шотландії як незалежної європейської держави має бути запропонований протягом роботи чинного парламенту". Законопроект, який регламентує проведення такого референдуму, буде розроблений до кінця 2019 року, заявила Стерджен, інформує агенція Reuters.

Наступні чергові парламентські вибори у Шотландії мають відбутися у травні 2021 року. Такий референдум повинен санкціонувати уряд Великобританії. Стерджен визнала, що нинішній британський уряд консерваторів виступатиме проти нового референдуму, але висловила сподівання, що ситуація зміниться.