 Шотландія хоче до 2021 року провести ще один референдум щодо незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Шотландія хоче до 2021 року провести ще один референдум щодо незалежності

Шотландія має провести референдум щодо незалежності до завершення повноважень чинного парламенту, заявила перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Нікола Стерджен під час виступу у шотландському парламенті

Нікола Стерджен під час виступу у шотландському парламенті

Шотландія повинна провести ще один референдум щодо незалежності від Великобританії у тому разі, якщо королівство вийде зі складу Європейського Союзу. Про це у середу, 24 квітня, заявила перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен. 

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Лідерка Шотландії Нікола Стерджен розраховує на проведення референдуму восени 2018-го або навесні 2019 року. Однак новий плебісцит можливий лише за згоди британського уряду. (31.03.2017)

Великобританія виходить з ЄС, але шотландці воліли би залишитися. Питання тепер у тому, чи захочуть вони повторного голосування про незалежність, і як його провести, адже Лондон виступив категорично проти. (17.03.2017)

Шотландці вирішили залишитись у складі Сполученого Королівства. Про це свідчать офіційні результати референдуму. На виборчих дільницях зафіксована історично висока явка. (19.09.2014)

У 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії під час референдуму, 45 відсотків висловилися "за" таку пропозицію. А вже у 2016 році під час референдуму щодо Brexit більшість шотландців не підтримали вихід зі складу ЄС.

Нікола Стерджен, яка є лідеркою Шотландської національної партії, що виступає за незалежність, стверджує, що Brexit усе змінив, оскільки Шотландію не повинні проти її волі вивести зі складу ЄС. Виступаючи у парламенті Шотландії в Единбурзі, Стерджен заявила, що якщо Великобританії вийде з ЄС, "вибір між Brexit та майбутнім Шотландії як незалежної європейської держави має бути запропонований протягом роботи чинного парламенту". Законопроект, який регламентує проведення такого референдуму, буде розроблений до кінця 2019 року, заявила Стерджен, інформує агенція Reuters.

Наступні чергові парламентські вибори у Шотландії мають відбутися у травні 2021 року. Такий референдум повинен санкціонувати уряд Великобританії. Стерджен визнала, що нинішній британський уряд консерваторів виступатиме проти нового референдуму, але висловила сподівання, що ситуація зміниться.

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Новий референдум про незалежність: Шотландія кидає виклик (28.03.2017)

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