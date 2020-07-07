Шопінг під час епідемії: чи скасують у Німеччині обов'язок носити маски в магазинах

Здавалося б, немає нічого дивного в червоних плакатах із надписом SALE у вітринах магазинів Німеччини в липні. Щороку в цей період у магазинах одягу відбуваються розпродажі з метою звільнити полиці для осінніх колекцій. Але 2020-й - незвичайний рік.

Крамниці, де зазвичай у цей період залишаються хіба що рештки товарів, цього року заповнені вщерть. Під час карантинних обмежень через епідемію COVID-19 покупці прийти до крамниць не могли, тепер усі можуть, але багато хто не хоче. Люди зрозуміли, що ймовірність заразитися найбільша саме в закритих приміщеннях. І попри захист, який забезпечують суворі правила гігієни, соціальна дистанція та обов'язкове носіння масок, ніхто не хоче перебувати в магазині довше потрібного.

Шопінг без особливого бажання

Одяг належить до товарів, які рідко коли купують цілеспрямовано. Шопінг покликаний радше приносити задоволення. Похід по магазинах - особлива подія, а не щоденний обов'язок. Крамниці живуть із того, що зваблюють покупців затоварюватися в них. Але через епідемію COVID-19 шопінг перестав бути особливо привабливим для клієнтів, скаржаться у Торговельній спілці Німеччини (HDE).

Масковий режим, дотримання мінімальної дистанції та суворі правила гігієни - основні елементи захисту від коронавірусу

Якщо у продовольчих магазинів та в онлайн-торгівлі бізнес іде добре, то виручка торговців одягом у Німеччині за останні два місяці впала настільки сильно, що третина з них опинилася на межі виживання. У спілці HDE вважають, що головний фактор, який стримує людей від походів у магазини, - це обов'язок носити маску.

Коли обличчя чухається

Ходити по магазинах у Німеччині під час літньої спеки в масці - це дійсно сумнівне задоволення. Кондиціонери у країні не є чимось само собою зрозумілим. Під маскою обличчя швидко пітніє та починає чухатися. Найбільше в цей момент багатьом хочеться якомога швидше вийти знову на вулицю, де маску можна зняти.

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Тому в Торговельній спілці Німеччини схвалюють дискусію серед представників влади про те, аби скасувати обов'язок носити маски в магазинах у тих регіонах країни, де зареєстрована невелика кількість заражень коронавірусом. Із такою вимогою виступили міністри економіки двох земель - Мекленбургу-Передньої Померанії та Нижньої Саксонії. Підтримують їх у цьому представники близької до бізнесу опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП).

Роздрібна торгівля одягом особливо страждає від наслідків епідемії COVID-19

Заступник голови фракції ВДП у Бундестазі Міхаель Тойрер (Michael Theurer) вважає, що німецький уряд "повинен разом із роздрібними торговцями розробити єдині критерії сценарію скасування обов'язку носіння масок, який би відрізнявся від регіону до регіону". Він погоджується з тим, що обов'язок носити маски не можна скасовувати прямо зараз. "Але його не можна зберігати вічно і без урахування регіональних відмінностей", - вважає Тойрер.

Жорстка позиція Меркель

Кацлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) натомість поки що дивиться на ситуацію зовсім по-іншому. Вона категорично відкидає скасування обов'язку носити маски. "Усюди в громадських місцях, де не можна гарантувати дотримання мінімальної дистанції, маски станом на сьогодні залишаються важливим та невід'ємним засобом (захисту від вірусу. - Ред.)", - сказав речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Мета, за його словами, - аби "показники зараження залишалися низькими, а також щоб захиститися самим та захистити інших".

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Особливо важливо це, на думку Зайберта, під час літніх шкільних канікул, які зараз тривають у країні. "Адже до регіонів, де зараз, можливо, низькі показники зараження, почали приїжджати люди з інших частин країни", - каже він. Мовляв, збільшення мобільності людей - це добре: "Але вона має відбуватися за умов дотримання правил, які зробили нам таку добру службу в боротьбі з епідемією протягом останніх місяців, а саме: дистанція, правила гігієни і там, де необхідно, обов'язкове носіння масок".

Кацнлерка Німеччини Анґела Меркель вважає, що скасування маскового режиму - не на часі

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого входить Меркель, Аннерґерт Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає дискусію про скасування обов'язку носити маски передчасною. Вона звертає увагу на те, що дедалі більше людей і так ходять без маски, тож скасування обов'язку стане "неправильним сигналом", переконана політикиня.

Рішення - за земельними урядами

Утім, згідно з німецьким законодавством, останнє слово - не за федеральним урядом на чолі з Меркель, а за урядами земель. Вони ж поки що не збираються скасовувати обов'язок носити маски. Голова уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) з Християнсько-соціального союзу (ХСС) наголосив, що маска - "це один із дуже небагатьох інструментів, коли йдеться про захист від коронавірусу", а обов'язок її носити продемонстрував свою дієвість у повсякденному житті.

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Схожу позицію висловила і прем'єрка землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). "Маски - це радше низькі витрати з високою дієвістю та - в комбінації з обмеженням контактів та високими стандартами гігієни - важливий, науково підтверджений засіб боротьби з вірусом", - сказала вона. Схожі оцінки можна було почути від очільників урядів Баден-Вюртемебергу, Бранденбургу, Гамбурга та Шлезвіг-Гольштейну.

Прем'єр Баварії Маркус Зедер так само проти скасування обов'язку носити маски

Слова застереження можна було почути й від федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn): "Я розумію нетерпіння та бажання повернутися до нормального життя. Але вірус досі з нами".

На користь масок вказують також епідеміологи, причому не лише медичних, але й повсякденних - вони так само знижують ризик зараження інших. Якщо людина кашляє, чихає чи говорить у масці, в повітря виділяється менше крапельок та аерозолів.

Захист здоров'я чи економічні інтереси?

Та попри всі ці застереження дискусія про скасування обов'язку носити маски у крамницях у Німеччині не вщухає. Багато що залежатиме від того, чи посиляться купівельні настрої німців попри масковий режим, чи ні.

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Міністр економіки землі Нижня Саксонія Бернд Альтгусманн (Bernd Althusmann) уже оголосив, що земельний уряд після літніх канікул повернеться до цієї теми. Схожі заяви пролунали і з боку саксонського уряду. Зрештою, визначатися доведеться із пріоритетами: захист здоров'я чи поліпшення економічної ситуації.

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