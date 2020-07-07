 Шопінг під час епідемії: чи скасують у Німеччині обов′язок носити маски в магазинах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2020

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Європа

Шопінг під час епідемії: чи скасують у Німеччині обов'язок носити маски в магазинах

Понад два місяці у Німеччині діє обов'язок носити маски в магазинах, транспорті та багатьох громадських місцях. Бізнес і деякі політики вимагають скасування цих правил. Анґела Меркель - проти.

Маска і дезінфекція рук на вході в магазин - для Німеччини вже понад два місяці як звичне явище

Маска і дезінфекція рук на вході в магазин - для Німеччини вже понад два місяці як звичне явище

Здавалося б, немає нічого дивного в червоних плакатах із надписом SALE у вітринах магазинів Німеччини в липні. Щороку в цей період у магазинах одягу відбуваються розпродажі з метою звільнити полиці для осінніх колекцій. Але 2020-й - незвичайний рік.

Крамниці, де зазвичай у цей період залишаються хіба що рештки товарів, цього року заповнені вщерть. Під час карантинних обмежень через епідемію COVID-19 покупці прийти до крамниць не могли, тепер усі можуть, але багато хто не хоче. Люди зрозуміли, що ймовірність заразитися найбільша саме в закритих приміщеннях. І попри захист, який забезпечують суворі правила гігієни, соціальна дистанція та обов'язкове носіння масок, ніхто не хоче перебувати в магазині довше потрібного.

Шопінг без особливого бажання

Одяг належить до товарів, які рідко коли купують цілеспрямовано. Шопінг покликаний радше приносити задоволення. Похід по магазинах - особлива подія, а не щоденний обов'язок. Крамниці живуть із того, що зваблюють покупців затоварюватися в них. Але через епідемію COVID-19 шопінг перестав бути особливо привабливим для клієнтів, скаржаться у Торговельній спілці Німеччини (HDE).

Масковий режим, дотримання мінімальної дистанції та суворі правила гігієни - основні елементи захисту від коронавірусу

Масковий режим, дотримання мінімальної дистанції та суворі правила гігієни - основні елементи захисту від коронавірусу

Якщо у продовольчих магазинів та в онлайн-торгівлі бізнес іде добре, то виручка торговців одягом у Німеччині за останні два місяці впала настільки сильно, що третина з них опинилася на межі виживання. У спілці HDE вважають, що головний фактор, який стримує людей від походів у магазини, - це обов'язок носити маску.

Коли обличчя чухається

Ходити по магазинах у Німеччині під час літньої спеки в масці - це дійсно сумнівне задоволення. Кондиціонери у країні не є чимось само собою зрозумілим. Під маскою обличчя швидко пітніє та починає чухатися. Найбільше в цей момент багатьом хочеться якомога швидше вийти знову на вулицю, де маску можна зняти.

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Тому в Торговельній спілці Німеччини схвалюють дискусію серед представників влади про те, аби скасувати обов'язок носити маски в магазинах у тих регіонах країни, де зареєстрована невелика кількість заражень коронавірусом. Із такою вимогою виступили міністри економіки двох земель - Мекленбургу-Передньої Померанії та Нижньої Саксонії. Підтримують їх у цьому представники близької до бізнесу опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП).

Роздрібна торгівля одягом особливо страждає від наслідків епідемії COVID-19

Роздрібна торгівля одягом особливо страждає від наслідків епідемії COVID-19

Заступник голови фракції ВДП у Бундестазі Міхаель Тойрер (Michael Theurer) вважає, що німецький уряд "повинен разом із роздрібними торговцями розробити єдині критерії сценарію скасування обов'язку носіння масок, який би відрізнявся від регіону до регіону". Він погоджується з тим, що обов'язок носити маски не можна скасовувати прямо зараз. "Але його не можна зберігати вічно і без урахування регіональних відмінностей", - вважає Тойрер.

Жорстка позиція Меркель

Кацлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) натомість поки що дивиться на ситуацію зовсім по-іншому. Вона категорично відкидає скасування обов'язку носити маски. "Усюди в громадських місцях, де не можна гарантувати дотримання мінімальної дистанції, маски станом на сьогодні залишаються важливим та невід'ємним засобом (захисту від вірусу. - Ред.)", - сказав речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Мета, за його словами, - аби "показники зараження залишалися низькими, а також щоб захиститися самим та захистити інших".

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Особливо важливо це, на думку Зайберта, під час літніх шкільних канікул, які зараз тривають у країні. "Адже до регіонів, де зараз, можливо, низькі показники зараження, почали приїжджати люди з інших частин країни", - каже він. Мовляв, збільшення мобільності людей - це добре: "Але вона має відбуватися за умов дотримання правил, які зробили нам таку добру службу в боротьбі з епідемією протягом останніх місяців, а саме: дистанція, правила гігієни і там, де необхідно, обов'язкове носіння масок".

Кацнлерка Німеччини Анґела Меркель в масці

Кацнлерка Німеччини Анґела Меркель вважає, що скасування маскового режиму - не на часі

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого входить Меркель, Аннерґерт Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає дискусію про скасування обов'язку носити маски передчасною. Вона звертає увагу на те, що дедалі більше людей і так ходять без маски, тож скасування обов'язку стане "неправильним сигналом", переконана політикиня.

Рішення - за земельними урядами

Утім, згідно з німецьким законодавством, останнє слово - не за федеральним урядом на чолі з Меркель, а за урядами земель. Вони ж поки що не збираються скасовувати обов'язок носити маски. Голова уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) з Християнсько-соціального союзу (ХСС) наголосив, що маска - "це один із дуже небагатьох інструментів, коли йдеться про захист від коронавірусу", а обов'язок її носити продемонстрував свою дієвість у повсякденному житті.

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Схожу позицію висловила і прем'єрка землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). "Маски - це радше низькі витрати з високою дієвістю та - в комбінації з обмеженням контактів та високими стандартами гігієни - важливий, науково підтверджений засіб боротьби з вірусом", - сказала вона. Схожі оцінки можна було почути від очільників урядів Баден-Вюртемебергу, Бранденбургу, Гамбурга та Шлезвіг-Гольштейну.

Прем'єр Баварії Маркус Зедер так само проти скасування обов'язку носити маски

Прем'єр Баварії Маркус Зедер так само проти скасування обов'язку носити маски

Слова застереження можна було почути й від федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn): "Я розумію нетерпіння та бажання повернутися до нормального життя. Але вірус досі з нами".

На користь масок вказують також епідеміологи, причому не лише медичних, але й повсякденних - вони так само знижують ризик зараження інших. Якщо людина кашляє, чихає чи говорить у масці, в повітря виділяється менше крапельок та аерозолів.

Захист здоров'я чи економічні інтереси?

Та попри всі ці застереження дискусія про скасування обов'язку носити маски у крамницях у Німеччині не вщухає. Багато що залежатиме від того, чи посиляться купівельні настрої німців попри масковий режим, чи ні.

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Міністр економіки землі Нижня Саксонія Бернд Альтгусманн (Bernd Althusmann) уже оголосив, що земельний уряд після літніх канікул повернеться до цієї теми. Схожі заяви пролунали і з боку саксонського уряду. Зрештою, визначатися доведеться із пріоритетами: захист здоров'я чи поліпшення економічної ситуації.

Дивитись відео 02:16

Захисні маски проти коронавірусу: зняти чи носити далі?

  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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Маска і дезінфекція рук на вході в магазин - для Німеччини вже понад два місяці як звичне явище

Дискусія в Німеччині про обов'язок носити маски в магазинах

Бізнес і деякі політики вимагають скасування обов'язку носити маски в Німеччині. Анґела Меркель - проти.  

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