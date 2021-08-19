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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шовковий шлях".
Великий шовковий шлях - історичний торговельний маршрут, який виник ще до нашої ери. Користуючись цим маршрутом торговці переправляли товар з Китаю до Європи. Сьогодні Китай намагається реалізувати проект зі створення "нового шовкового шляху", аби прискорити постачання китайських товарів до Європи і таким чином підвищити їхню конкурентоздатність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.