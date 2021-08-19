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"Шовковий шлях"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шовковий шлях".

Великий шовковий шлях - історичний торговельний маршрут, який виник ще до нашої ери. Користуючись цим маршрутом торговці переправляли товар з Китаю до Європи. Сьогодні Китай намагається реалізувати проект зі створення "нового шовкового шляху", аби прискорити постачання китайських товарів до Європи і таким чином підвищити їхню конкурентоздатність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бізнес з Талібаном: чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії

Бізнес з "Талібаном": чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії 19.08.2021

Нова влада в Кабулі зароблятиме не тільки на опіумі. Вона може монетизувати багаті надра і вигідне географічне положення країни. Наприклад, дозволити добудувати газопровід ТАПІ.
Литва вийшла з блоку 17+1 з Китаєм

Литва вийшла з блоку "17+1" з Китаєм 22.05.2021

Литва припинила партнерство з КНР, яке тривало близько десяти років, і закликає інші європейські країни послідувати її прикладу, заявив глава МЗС країни.
На інфраструктурному форумі в КНР підписали контракти на 64 мільярди доларів

На інфраструктурному форумі в КНР підписали контракти на 64 мільярди доларів 27.04.2019

У рамках створення "Нового шовкового шляху" в Пекіні підписали контракти на 64 мільярди доларів, повідомив лідер КНР Сі Цзіньпін.
Голова КНР пообіцяв Новий шовковий шлях без корупції

Голова КНР пообіцяв "Новий шовковий шлях" без корупції 26.04.2019

Китай буде активніше створювати транспортний коридор, який зв'яже його з Європою, заявив під час дводенного форуму в Пекіні лідер країни Сі Цзіньпін.
Кінець ілюзій: Євросоюз бере жорсткий курс щодо Китаю

Кінець ілюзій: Євросоюз бере жорсткий курс щодо Китаю 09.04.2019

Європа слідом за США вирішила протистояти економічній "грі в одні ворота" Пекіна та експансії китайської моделі держкапіталізму.

Берлін критикує Італію за підтримку нового Шовкового шляху

Берлін критикує Італію за підтримку "нового Шовкового шляху" 24.03.2019

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас застеріг Рим від участі у китайському мегапроекті. Участь у "новому Шовковому шляху" загрожує зростанням залежності від КНР, вважає міністр.
Лідер Китаю обіцяє Африці зростання завдяки новому Шовковому шляху

Лідер Китаю обіцяє Африці зростання завдяки "новому Шовковому шляху" 03.09.2018

Масштабні інфраструктурні проекти, реалізовані за участі Китаю в Африці, підуть на користь усім, переконує Сі Цзіньпін.

Президент Франції застеріг від нової гегемонії Китаю

Президент Франції застеріг від нової "гегемонії" Китаю 09.01.2018

Французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Китаю підтримав будівництво нового "Шовкового шляху", але наголосив, що він не повинен перетворювати транзитні країни на "васалів" КНР.
Китай пообіцяв 124 мільярди доларів США на новий Шовковий шлях

Китай пообіцяв 124 мільярди доларів США на "новий Шовковий шлях" 14.05.2017

КНР готова до масштабних інвестицій у амбіційний інфраструктурний проект. "Новий Шовковий шлях" має тісно зв'язати торгівлею Китай з усією Євразією.

У Києві оголосили про відродження ГУАМ

У Києві оголосили про відродження ГУАМ 27.03.2017

Країни ГУАМ сподіваються нарешті створити зону вільної торгівлі. Прем’єр-міністри Грузії, України, Азербайджану та Молдови домовилися також спільно відстоювати територіальну цілісність своїх країн.
Рік російської транзитної блокади дорого обійшовся Україні

Рік російської "транзитної блокади" дорого обійшовся Україні 16.01.2017

Рік потому як Росія заблокувала транзитні перевезення українського експорту через свою територію, знайти дешевий шлях в Центральну Азію Україні так і не вдалося.
Що Іслам Карімов залишив у спадок країні

Що Іслам Карімов залишив у спадок країні 03.09.2016

Новому керівнику Узбекистану буде складно зберегти спадкоємність у політиці. Cтиль колишнього лідера країни Іслама Карімова вирізняло поєднання непередбачуваності з обережністю і небажанням поступатися.
Грецький уряд продав китайській компанії порт Пірея

Грецький уряд продав китайській компанії порт Пірея 08.04.2016

Китайська компанія COSCO викупила 67 відсотків акцій морського порту міста Пірея і пообіцяла багатомільйонні інвестицій. Завдяки програмі приватизації грецький уряд намагається виконати вимоги кредиторів.
Шовковий шлях з Китаю до ЄС: транскаспійський транзит в обхід Росії

"Шовковий шлях" з Китаю до ЄС: транскаспійський транзит в обхід Росії 15.03.2016

Експерти розповіли DW про перспективи участі України та інших країн регіону у вибудовуванні транспортного маршруту з Китаю до Євросоюзу в обхід Росії в рамках проекту "Шовковий шлях".
Іран планує розширити торгівлю з Китаєм до 600 мільярдів доларів США

Іран планує розширити торгівлю з Китаєм до 600 мільярдів доларів США 23.01.2016

Духовний лідер Ірану аятола Хаменеї під час зустрічі з лідером Китаю закликав до тісніших економічних та безпекових зв'язків між країнами.

Новий "шовковий шлях" для України (20.01.2016) 20.01.2016

Після заборони транзиту через Росію українські товари підуть до Азії через Грузію і Казахстан. Київ планує взагалі відмовитись від транзиту через РФ.
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