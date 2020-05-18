 Шмигаль розповів, коли Україна зможе відкрити авіасполучення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Новини

Шмигаль розповів, коли Україна зможе відкрити авіасполучення

Україна може відновити міжнародне авіасполучення у червні, розповів прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену - з 25 травня.

Україна може відновити міжнародне авіасполучення у червні - Шмигаль

Україна може відновити міжнародне авіасполучення у червні, заявив Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 18 травня, спрогнозував відновлення міжнародного авіасполучення  влітку .

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться ймовірно в червні місяці", - сказав він. Утім, за словами українського прем'єра, для цього потрібно, щоб інші країни відновили авіасполучення. "Необхідно розуміти які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна". Він додав, що 15 червня європейські країни можуть оголосити про можливість відкриття авіасполучення.

Робота громадського транспорту в Україні

Прем'єр-міністр України зазначив, що уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитячих садків та метрополітену з 25 травня.

"Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли, до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде прийнято низку пом'якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів", - зазначив Шмигаль.

"З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут будем працювати спільно з місцевою владою", - розповів Шмигаль.

Він додав, що уряд пом'якшить можливість проведення служб у храмах. Прем'єр пояснив, що служби в храмах можна буде проводити за умови не більше однієї людини на 10 квадратних метрів релігійних споруд. За словами Шмигаля, ці рішення будуть прийняті на засіданні уряду 20 травня.

Згідно з даними МОЗ України, станом на 18 травня, в Україні офіційно зареєстрували 18616 інфікувань новим коронавірусом. З них - 535 людей померли, а 5276 осіб одужали.

Як повідомлялося, 8 травня Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше попереджав, що у зв'язку з пандемією COVID-19 повноцінного міжнародного авіасполучення України з іншими державами влітку 2020 року не буде

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