Школа універсальних редакторів відкриває набір в Україні

Школа універсальних редакторів розрахована на студентів та журналістів-початківців віком від 18 років, які прагнуть поглибити професійні знання й стати редакторами. Курс триватиме чотири місяці й включатиме в себе чотири блоки: базова журналістика; базове редагування; медіаменеджмент; digital, аналітика, соцмережі. Навчання проходитиме онлайн. Практична частина відбудеться восени в Харкові.

Детальніше про Школу універсальних редакторів можна ознайомитись на сайті "Накипіло" за цим лінком. Там же міститься й лінк на формуляр, який слід заповнити, аби взяти участь у відборі учасників. Заявки приймаються до 21 червня.

Deutsche Welle Akademie та медіагрупа "Накипіло" мають досвід тривалої співпраці. Понад чотири роки вони разом проводять тренінги для громадянських журналістів. Через ці семінари пройшли сотні учасників, які навчилися знімати й монтувати відео на смартфонах, шукати теми, перевіряти інформацію, фотографувати, писати тексти. Відкриваючи Школу універсальних редакторів партнери виходять на новий рівень співпраці.