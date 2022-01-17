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Широкине

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Широкине".

Широкине - село в Україні у Волноваському районі Донецької області. Село розташоване на березі Азовського моря неподалік від Маріуполя. Внаслідок війни на сході України Широкине було фактично зруйноване, населення покинуло цей населений пункт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці

Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці 17.01.2022

У Німеччині невдовзі відкриється виставка світлин фотографа та журналіста Тілля Маєра "Донбас: війна у Європі". Автор розповів DW про свою роботу в Україні та поділився роздумами про цей конфлікт.
Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр 17.01.2022

Німецький фотограф і журналіст Тілль Маєр за п'ять років здійснив більше десяти подорожей до зони бойових дій на Донбасі, аби задокументувати повсякдення українських вояків в окопах і життя цивільних поблизу фронту.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному (24.09.2020) 24.09.2020

Двісті років тому у Широкиному, за переказами, відпочивав російський поет Олександр Пушкін, а до 2014 року селище було популярним на сході України курортом. Нині, після шести років війни, Широкине називають селищем-привидом на березі Азовського моря. Ось, який вигляд воно має.

Наслідки війни: курорт-привид на Азовському морі (фоторепортаж)

Наслідки війни: курорт-привид на Азовському морі (фоторепортаж) 21.09.2020

Колись популярний курорт Широкине під Маріуполем з початком війни став однією з найгарячіших точок на Донбасі. Раніше заможне селище нині щільно всіяне мінами, а цивільних у ньому не залишилось зовсім.

Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному 21.09.2020

Колись популярний курорт Широкине під Маріуполем з початком війни став однією з найгарячіших точок на Донбасі. Раніше заможне селище нині щільно всіяне мінами, а цивільних у ньому не залишилось зовсім.

На Донбасі вбили чотирьох морських піхотинців

На Донбасі вбили чотирьох морських піхотинців 15.02.2018

Військова прокуратура затримала двох військовослужбовців бригади морської піхоти за підозрою в убивстві чотирьох товаришів по службі в Широкиному Донецької області.
Клімкін з данським колегою не можуть потрапити до Широкиного через обстріли

Клімкін з данським колегою не можуть потрапити до Широкиного через обстріли 31.01.2017

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен перебуває в Україні з дводенним візитом, в ході якого має відвідати Донбас. Через обстріли у вівторок міністри не змогли потрапити в Широкине.
ОБСЄ встановила ще дві камери відеоспостереження на Донбасі

ОБСЄ встановила ще дві камери відеоспостереження на Донбасі 16.04.2016

В Авдіївці та в районі шахти "Жовтнева" встановлено ще дві камери спостереження місії ОБСЄ. Обладнання дозволить ефективніше моніторити порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
ОБСЄ: Обидві сторони конфлікту на Донбасі порушують перемир'я і повертають відведену зброю

ОБСЄ: Обидві сторони конфлікту на Донбасі порушують перемир'я і повертають відведену зброю 15.04.2016

Рівень насильства на Донбасі залишається стабільно високим, порушення режиму припинення вогню фіксують з обох боків, заявив перший заступник голови спецмісії ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.
ОБСЄ встановила в Широкиному камери відеоспостереження

ОБСЄ встановила в Широкиному камери відеоспостереження 12.01.2016

Камери дозволяють вести цілодобове спостереження за територією в радіусі до 2,4 кілометра. Обстріли зможуть фіксувати з головного офісу ОБСЄ.
Військові аналітики не бачать ознак підготовки наступу на Донбасі

Військові аналітики не бачать ознак підготовки наступу на Донбасі 15.08.2015

Попри ескалацію зіткнень і обстрілів, на даний момент ніщо не вказує на підготовку сепаратистів і російських військ до широкомасштабного наступу, вважають опитані DW західні й українські експерти.
Місія ОБСЄ зменшить присутність у деяких районах Донбасу

Місія ОБСЄ зменшить присутність у деяких районах Донбасу 28.07.2015

Причиною зміни принципів роботи місії є потрапляння під обстріли. Про припинення роботи спостерігачів поки не йдеться.
Керівник патруля ОБСЄ поранений у Широкиному

Керівник патруля ОБСЄ поранений у Широкиному 28.07.2015

Місія спостерігачів ОБСЄ опинилася у центрі перестрілки в селі Широкине. Внаслідок вибуху, що пролунав на відстані кількох метрів , керівник патруля отримав струс мозку та пошкодження правої ноги.
Експерти: Демілітаризація Широкиного потребує гарантій

Експерти: Демілітаризація Широкиного потребує гарантій 27.07.2015

Моніторингова місія ОБСЄ готова працювати у Широкиному для контролювання процесу демілітаризації селища. Утім, експерти побоюються, що під час роботи спостерігачів до селища повернуться проросійські бойовики.
В ОБСЄ називають зустріч контактної групи в Мінську конструктивною

В ОБСЄ називають зустріч контактної групи в Мінську конструктивною 07.07.2015

Після зустрічі контактної групи в Мінську спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік відзначив конструктив і висловив сподівання на рішення щодо відводу озброєнь калібром до 100 міліметрів під час наступного засідання групи.
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