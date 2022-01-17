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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Широкине".
Широкине - село в Україні у Волноваському районі Донецької області. Село розташоване на березі Азовського моря неподалік від Маріуполя. Внаслідок війни на сході України Широкине було фактично зруйноване, населення покинуло цей населений пункт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Двісті років тому у Широкиному, за переказами, відпочивав російський поет Олександр Пушкін, а до 2014 року селище було популярним на сході України курортом. Нині, після шести років війни, Широкине називають селищем-привидом на березі Азовського моря. Ось, який вигляд воно має.