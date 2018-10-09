 Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії

Швейцарія стала мішенню шпигунів із Росії через велику кількість міжнародних організацій у країні, кажуть у розвідці.

Розташовані зокрема у Женеві (на фото) міжнародні організації є мішенню російських шпигунів, кажуть у розвідці

Розташовані зокрема у Женеві (на фото) міжнародні організації є мішенню російських шпигунів, кажуть у розвідці

Шпигунська активність Росії в Швейцарії зростає, повідомили у Федеральній розвідувальній службі країни (NDB) в п'ятницю, 19 жовтня. Заява пролунала після розкриття двох випадків, коли російські шпигуни намагалися втрутитися в роботу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і швейцарської лабораторії  Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Я не можу оприлюднити багато деталей щодо російських дій у Швейцарії, але очевидно, що їх більше, ніж будь-коли раніше", - зазначив голова Федеральної розвідувальної служби Швейцарії Жан-Філіпп Годен, додавши, що число російських шпигунів у країні - "значне", цитує агентство Reuters.

DW.COM

Після появи повідомлень про можливі випадки російського шпигунства в Швейцарії МЗС альпійської країни зажадав від Росії припинення будь-якої шпигунської діяльності на швейцарській території. (17.09.2018)

Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти. (18.10.2018)

На думку Годена, РФ обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій та установ. Зокрема, ще однією ціллю російських шпигунів може бути Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Від додав, що Москва "перетнула червону лінію" спробами атак на міжнародні організації та інфраструктуру Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди заявили про те, що у квітні на їхній території було попереджено кібератаку на ОЗХЗ, яку нібито планували четверо росіян з дипломатичними паспортами. Шпигунів було негайно видворено з країни. Вони, за даними нідерландської спецслужби, планували також напад на лабораторію ОЗХЗ у Швейцарії. 

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