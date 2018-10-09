Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії

Шпигунська активність Росії в Швейцарії зростає, повідомили у Федеральній розвідувальній службі країни (NDB) в п'ятницю, 19 жовтня. Заява пролунала після розкриття двох випадків, коли російські шпигуни намагалися втрутитися в роботу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і швейцарської лабораторії Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Я не можу оприлюднити багато деталей щодо російських дій у Швейцарії, але очевидно, що їх більше, ніж будь-коли раніше", - зазначив голова Федеральної розвідувальної служби Швейцарії Жан-Філіпп Годен, додавши, що число російських шпигунів у країні - "значне", цитує агентство Reuters.

На думку Годена, РФ обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій та установ. Зокрема, ще однією ціллю російських шпигунів може бути Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Від додав, що Москва "перетнула червону лінію" спробами атак на міжнародні організації та інфраструктуру Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди заявили про те, що у квітні на їхній території було попереджено кібератаку на ОЗХЗ, яку нібито планували четверо росіян з дипломатичними паспортами. Шпигунів було негайно видворено з країни. Вони, за даними нідерландської спецслужби, планували також напад на лабораторію ОЗХЗ у Швейцарії.