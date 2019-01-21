Шефчович: Переговори щодо транзиту газу РФ через Україну відновляться у вересні

Тристоронні переговори щодо транзиту російського газу територією України з 2020 року будуть відновлені у вересні. Про це у четвер, 4 липня, повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович.

"Тристоронні переговори про транзит російського газу територією України під моїм головуванням буде відновлено вже у вересні", - заявив він в Європарламенті у Страсбурзі.

Тим часом, як повідомив цього ж дня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, Україна має готуватися до повного припинення транзиту російського газу з початку 2020 року. Однак ця підготовка, за його словами, наразі опинилася під загрозою, зокрема через приголомшливе падіння власного видобутку газу.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, якого було досягнуто в грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, то падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" вже становить 9,2 відсотка. Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко також зазначив, що в "Нафтогазі" змушені очікувати припинення транзиту через Україну не тільки в першому кварталі 2020 року, але й взагалі після завершення 2019 року.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.