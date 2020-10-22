Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно

Орендувати п'ять парковочних місць, не маючи офіційно жодного автомобіля? Те, що комусь може здатися парадоксом, справді можна знайти у деклараціях українських чиновників і політиків. Один з прикладів - народний депутат Ігор Палиця. У Палиці - впливового бізнесмена і багаторічного бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського - у декларації немає жодного автомобіля, донедавна не було і свого житла, аж поки нещодавно йому не подарував квартиру площею в понад 400 квадратних метрів батько-пенсіонер.

Ексдружині - все, собі - нічого

Місцем реєстрації Палиця у документах, що є у відкритому доступі, донедавна вказував адресу одного з готелів карпатського курорту "Буковель". Тим часом у Києві депутат, разом з парковкою на п'ять автомобілів, орендує апартаменти площею понад шістсот квадратних метрів. Власницею цього просторого помешкання і паркомісць, згідно з декларацією політика, є Палиця Оксана Василівна. Прізвище, ім'я і по-батькові власниці квартири, яку знімає Ігор Палиця, повністю збігаються з ініціалами людини, яку депутат в інтерв'ю ЗМІ називає своєю дружиною. Щоправда, коли мова заходить про майно, чоловік наголошує, що "давно розлучений". Тим не менше, (екс)дружина Оксана Палиця є співзасновницею низки фірм, що входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Ігор Палиця зізнається, що оформлює свої бізнес-активи на (колишню) дружину. "Я розлучився з дружиною в 2002 році, і в мене було в принципі таке відношення, що все має належати сім’ї", - зазначив депутат у нещодавньому інтерв'ю "Українській правді".

Оксана Палиця з дітьми вже багато років мешкає у Швейцарії. Поблизу Женеви, згідно з кантональним реєстром майнових прав, їй належить вілла, де регулярно буває і Ігор Палиця. До обрання торік народним депутатом, коли Палиця був головою Волинської облради, місцеві журналісти критикували політика за те, що він більше часу проводить у Швейцарії, ніж у Луцьку. Тим не менше, швейцарську віллу у деклараціях депутата шукати марно. Річ у тім, що декларувати досі треба було лише майно тих людей, з якими спільно проживаєш станом на 31 грудня року, за який подається декларація. А довести такий факт дуже важко, визнала у розмові з Deutsche Welle радниця голови Національного агентства з запобігання корупції Катерина Каплюк. Нині НАЗК саме проводить повні перевірки декларацій високопосадовців за 2019 рік і, як каже представниця агентства, питання імовірної фіктивності розлучень постає регулярно. "Треба доводити, що у колишнього подружжя або у тих, хто проживає у цивільному шлюбі, станом на 31 грудня звітного року є спільний побут, спільні права і обов'язки. Тобто навіть, якщо є відео, як пара разом святкує Новий рік, або разом проводить відпустку, це ще не доказ спільного побуту", - констатує Каплюк.

Від міністра - до судді: спробуй доведи

В українських ЗМІ регулярно виходять розслідування про те, як посадовці користуються незадекларованими дорогими авто або квартирами, оформленими на колишніх чи цивільних дружин, з якими декларанти проживають разом, не маючи на папері жодних обов'язків один перед одним. За цими розслідуваннями уважно стежать спеціалісти НАЗК, насамперед співробітники відділу моніторингу способу життя, розповідає Катерина Каплюк. "Журналістські розслідування можуть бути відправною точкою для проведення перевірки", - наголошує представниця НАЗК. Утім, можливості спеціалістів агентства обмежені передовсім пошуком у відкритих джерелах, де треба зібрати вагомі докази, перш ніж можна буде передати справу на розслідування правоохоронним органам, які мають широкі можливості - від прослуховування дзвінків до проведення обшуків.

Цивільна дружина міністра інфраструктури Криклія зізналася, що вони вже десять років разом. Утім, оформлене на неї майно посадовець не декларує

Нерідко спроба довести порушення закону залишається безрезультатною. Свіжий приклад - справа міністра інфраструктури Владислава Криклія. Активісти проєкту "Стоп корупції" навесні цього року виявили, що урядовець мешкає з цивільною дружиною в оформленій на неї незадекларованій елітній квартирі. У НАЗК підтвердили, що прийняли до відома розслідування активістів. Утім, в оприлюдненому нещодавно звіті агентства про повну перевірку декларацій посадовця за 2018-2019 роки зазначено, що порушень щодо декларування нерухомості і вказування членів сім'ї не виявлено. І це попри те, що цивільна дружина міністра на камеру сказала активістам, що вже десять років мешкає разом Криклієм. "Людина, коли їй ставлять запитання компетентні органи, може передумати і сказати, що спільний побут був раніше, а станом на кінець звітного періоду - 31 грудня - вже немає", - пояснює Каплюк.

Гучних покарань досі не було

Досі жодне з гучних викриттів у ЗМІ про приховане за колишніми або цивільними дружинами майно не завершувалося покаранням за приховування майна в особливо великих розмірах, за що законом передбачено штраф у декілька мільйонів гривень, виправні роботи або позбавлення волі до двох років. Крім депутатів і міністрів, у поле зору журналістів регулярно попадають і судді. Зокрема, у приховуванні майна за допомогою фіктивного розлучення звинувачували суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова. На рахунках ексдружини Ємельянова у Ліхтенштейні кілька років тому навіть були заблоковані 13 мільйонів франків за підозрою у відмиванні коштів. Гроші, утім, розблокували після того, як Україна не надала інформацію про злочинне походження коштів. Майно дружини Ємельянов не декларував, хоча журналісти і знімали суддю на відео разом з ексдружиною у Відні, де вона володіє цілою мережею готелів.

Ігор Палиця біля історичного австрійського готелю Panhans (Фото із соцмереж)

З готельним бізнесом в Австрії пов'язують і депутата Ігоря Палицю. Як засвідчило кілька років тому розслідування DW, український політик 2012 року купив у Земмерінгу легендарний гранд-готель Panhans, після чого об'єкт було переведено у власність швейцарської фірми, бенефіціарний власник якої невідомий. Бізнес в Австрії не вказаний у деклараціях Ігоря Палиці. В австрійському реєстрі бенефіціарів, з'ясувала DW, вказаний лише директор австрійської фірми, яка управляє готелем, але не власники. Як випливає з інтерв'ю Палиці, яке він дав "Українській правді", власницею готелю вочевидь є його колишня дружина. "Ми починаємо з вересня спільно жити знову після багатьох років, що ми жили окремо. Тому після Нового року все буде в декларації", - сказав депутат у нещодавньому інтерв'ю "Українській правді". На надіслані електронною поштою уточнюючі запитання DW про майнові відносини з ексдружиною і закордонні активи політик не відповів.

Починаючи з 2021 року НАЗК, після низки законодавчих новацій, більше не муситиме при перевірці декларацій доводити, що чоловік і жінка мають спільний побут станом на 31 грудня звітного року. Тепер, як пояснила DW Катерина Каплюк, достатньо буде довести, що декларант проживає з іншою особою сукупно більшу частину року. Це, утім, все одно буде непросто, визнають в агентстві.

Активісти публікують досьє

Тим часом активісти Центру протидії корупції (ЦПК) не стали чекати наступного року, коли Ігор Палиця обіцяв задекларувати активи дружини, і днями оприлюднили на своєму сайті докладне досьє українських і закордонних активів родини депутата. "Пан Палиця - один з політиків, які виступають за те, щоби позбавити Україну впливу Європейського Союзу і Заходу загалом. Але при цьому він сам є одним з тих політиків, який розміщує свої активи на Заході. Публікацією цього досьє ми хотіли показати цинічність і лицемірність заяв Палиці", - зазначив у розмові з DW представник ЦПК Антон Марчук. Разом з однодумцями він ініціював розшук і оприлюднення інформації про приховані активи українських політиків. Активіст сподівається, що після оприлюднення досьє можновладці нестимуть принаймні політичну відповідальність.