Шереметьєво - міжнародний аеропорт у Москві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шереметьєво".

Міжнародний аеропорт Шереметьєво вважається найбільшим аеропортом у Росії. Його щорічний пасажиропотік перевищує 30 мільйонів осіб. "Шеремтьєво" розташовано в 30 кілометрах на південний захід від центру Москви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.