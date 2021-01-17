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Шереметьєво

Шереметьєво - міжнародний аеропорт у Москві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шереметьєво".

Міжнародний аеропорт Шереметьєво вважається найбільшим аеропортом у Росії. Його щорічний пасажиропотік перевищує 30 мільйонів осіб. "Шеремтьєво" розташовано в 30 кілометрах на південний захід від центру Москви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олексія Навального затримали після повернення в Росію

Олексія Навального затримали після повернення в Росію 17.01.2021

Після прибуття в московський аеропорт "Шереметьєво" Олексія Навального затримали при проходженні паспортного контролю. Адвокатці опозиціонера не дозволили супроводжувати його.

Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт Шереметьєво

Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт "Шереметьєво" 17.01.2021

Олексій Навальний повернувся в Москву з Берліна. Літак з ним був перенаправлений з аеропорту "Внуково", де його очікували соратники та журналісти, в "Шереметьєво".

Авіаексперт: SSJ-100 загорівся до посадки в Шереметьєво

Авіаексперт: SSJ-100 загорівся до посадки в Шереметьєво 06.05.2019

Удар блискавки навряд чи міг стати причиною, яка привела до катастрофи літака "Аерофлоту", що аварійно приземлився у Шереметьєво, впевнений німецький експерт з цивільної авіації.
Авіакатастрофа у Москві: чорні скриньки та основні версії слідства

Авіакатастрофа у Москві: "чорні скриньки" та основні версії слідства 06.05.2019

У московському аеропорту "Шереметьєво" знайдені "чорні скриньки" Superjet-100, який зазнав аварії. Слідчий комітет РФ назвав версії аварії літака.
Авіакатастрофа в Москві: загинула 41 людина

Авіакатастрофа в Москві: загинула 41 людина 06.05.2019

Унаслідок авіакатастрофи в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. На борту літака було 78 пасажирів та членів екіпажу.
У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в Шереметьєво - 13 загиблих

У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Шереметьєво" - 13 загиблих 05.05.2019

Пасажирський лайнер Superjet-100, що летів рейсом з Москви до Мурманська, був змушений зробити аварійну посадку невдовзі після вильоту з аеропорту "Шереметьєво".
Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ

Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ 05.08.2018

Літак з тілами трьох убитих у ЦАР російських журналістів прилетів з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво. В рамках кримінальної справи допитані родичі загиблих.

Як родина із Сирії живе в аеропорту Москви 04.11.2015

Вже майже два місяці родина біженців із Сирії живе в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". Російська влада відмовляться надати їм притулок.

Одеська трагедія: як не треба проводити розслідування - DW Новини (04.11.2015) 04.11.2015

Рада Європи критикує розслідування Одеської трагедії. Східноєвропейські країни НАТО занепокоєні агресивністю Кремля. Сирійська родина застрягла у "Шереметьєво".
Сноуден отримав притулок у Росії на рік

Сноуден отримав притулок у Росії на рік 01.08.2013

Понад місяць колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден провів в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У четвер, 1 серпня, він полишив летовище.
Німецькі активісти присудили премію Едварду Сноудену

Німецькі активісти присудили премію Едварду Сноудену 23.07.2013

Низка громадських організацій Німеччини присудили премію колишньому співробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену. Американець сподівається невдовзі залишити аеропорт "Шереметьєво".
Венесуела й Нікарагуа готові прихистити Сноудена

Венесуела й Нікарагуа готові прихистити Сноудена 06.07.2013

Викривач спецслужб Едвард Сноуден два тижні перебуває в московському аеропорту "Шереметьєво", переховуючись від американської юстиції. Куди він тікатиме далі? Венесуела й Нікарагуа пропонують йому притулок.
Кевін Кураньї вже крокує по Москві

Кевін Кураньї вже крокує по Москві 15.05.2010

Кевін Кураньї прибув до Москви. 28-річний нападник, який переходить з «Шальке 04» до московського «Динамо» без трансферної плати, приземлився у міжнародному аеропорті «Шереметьєво», повідомляють російські ЗМІ.
Найгірші аеропорти світу: попереду Париж і Москва

Найгірші аеропорти світу: попереду Париж і Москва 31.08.2009

Паризький аеропорт Шарля де Голя був визнаний найгіршим аеропортом у світі за результатами голосування в Інтернеті. Слідом за ним у негативному списку йде московський аеропорт "Шереметьєво".