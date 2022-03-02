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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенгенська зона".
Шенгенська зона включає в себе європейські країни, які відмовились від контролю на внутрішніх кордонах. Створення Шенгенської зони бере свій початок у 1985-му році, коли в люксембурзькому містечку Шенген п'ять країн ЄС - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Німеччина - підписали угоду про скасування контролю на внутрішніх кордонах. На цей момент до Шенгенської угоди приєднались загалом уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн.