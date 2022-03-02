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Шенгенська зона

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенгенська зона".

Шенгенська зона включає в себе європейські країни, які відмовились від контролю на внутрішніх кордонах. Створення Шенгенської зони бере свій початок у 1985-му році, коли в люксембурзькому містечку Шенген п'ять країн ЄС - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Німеччина - підписали угоду про скасування контролю на внутрішніх кордонах. На цей момент до Шенгенської угоди приєднались загалом уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн.

Європейська комісія пропонує швидку допомогу українцям, які тікають від війни

Європейська комісія пропонує швидку допомогу українцям, які тікають від війни 02.03.2022

Єврокомісія обіцяє надати швидку та ефективну допомогу українцям, які рятуються від війни. Нові правила передбачають спрощення процедур в'їзду та оформлення і гарантування низки прав.

Рада ЄС викреслила Україну з зеленого списку для подорожей

Рада ЄС викреслила Україну з "зеленого" списку для подорожей 09.11.2021

Рада Євросоюзу викреслила Україну з "зеленого" списку країн, жителів яких рекомендовано пускати до ЄС. Щеплені зареєстрованими у ЄС вакцинами українці й надалі зможуть їздити до Шенгену.

Рада ЄС залишила Україну у зеленому списку для подорожей

Рада ЄС залишила Україну у "зеленому" списку для подорожей 29.10.2021

Рада Євросоюзу цього разу внесла до "зеленого" списку Колумбію, Аргентину, Перу та Намібію. Чи керуватися ним, кожна держава ЄС і Шенгену вирішує самостійно.
Рада ЄС залишила Україну в зеленому списку для подорожей

Рада ЄС залишила Україну в "зеленому" списку для подорожей 23.09.2021

Попри перехід України до "жовтої" зони карантинних обмежень, Рада ЄС поки залишила її у "зеленому" списку країн, подорожі з яких до Шенгену мають бути дозволеними для всіх.
США скасовують заборону на в'їзд для вакцинованих європейців

США скасовують заборону на в'їзд для вакцинованих європейців 20.09.2021

Жителі низки країн, у тому числі Шенгенської зони і Великобританії, починаючи з листопада, зможуть подорожувати до США, якщо пред'являть документи про повну вакцинацію від коронавірусу.
Рада ЄС скоротила перелік країн зеленої зони: Україна досі в списку

Рада ЄС скоротила перелік країн "зеленої" зони: Україна досі в списку 09.09.2021

У Євросоюзі знову скоротили список країн, з яких мають пускати будь-яких подорожувальників, незалежно від мети поїздки та їхньої вакцинації. Україна поки залишилася у "зеленому" списку.
Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України

Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України 15.07.2021

Рада ЄС додала Україну до списку країн, із яких рекомендує дозволити впускати до Євросоюзу туристів. Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС.
Європарламент погодив COVID-сертифікати ЄС

Європарламент погодив COVID-сертифікати ЄС 09.06.2021

Європарламент дав "зелене світло" COVID-сертифікатам ЄС, які підтверджуватимуть вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або ж наявність імунітету після одужання від COVID-19.
У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців

У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців 20.05.2021

Рада ЄС ухвалила рекомендацію послабити обмеження на поїздки до Шенгену з третіх країн, зокрема й України. Дозволити перетин кордону туристам має повна вакцинація від коронавірусу, але не будь-якою вакциною.
Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців

Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців 03.05.2021

Єврокомісія запропонувала послабити обмеження на поїздки до ЄС. Кого хочуть пускати до Шенгену та за яких умов українці зможуть подорожувати влітку Євросоюзом, - пояснює DW.
В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді 26.03.2021

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн ЄС, а також третіх країн? Якими є правила карантину в Німеччині? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.
Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша

Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша 17.03.2021

"Зі мною все гаразд. Чого не скажеш про Євросоюз із його дедалі розгубленішими й хаотичнішими правилами та провалами", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

У Євросоюзі оновили обмеження на в'їзд до Шенгенської зони

У Євросоюзі оновили обмеження на в'їзд до Шенгенської зони 02.02.2021

У ЄС переглянули обмеження на в'їзд до Шенгенської зони з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали жорсткішими. Також відтепер вимагатимуть негативний ПЛР-тест для в'їзду до ЄС.
Сертифікат про щеплення від коронавірусу - обов'язкова умова для в'їзду до ЄС?

Сертифікат про щеплення від коронавірусу - обов'язкова умова для в'їзду до ЄС? 25.01.2021

У Євросоюзі мають намір затвердити єдиний сертифікат вакцинації від коронавірусу. Спершу це буде виключно медичний документ. Що це означає і чи стане він умовою для в'їзду до Євросоюзу?
ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом

ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом 13.11.2020

Глави МВС країн ЄС домовилися посилити і покращити взаємний доступ до даних, що мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів.
Глави МВС країн-членів ЄС обговорюватимуть реформу Шенгенської зони

Глави МВС країн-членів ЄС обговорюватимуть реформу Шенгенської зони 06.11.2020

На грудень заплановано перший "Шенгенський форум" за участю глав МВС країн-членів ЄС, представників Європарламенту і національних органів влади, де обговорять реформу Шенгенської зони, повідомили в Брюсселі.
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