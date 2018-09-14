Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території

МЗС Швейцарії звернувся до Росії з вимогою припинити будь-яку шпигунську діяльність на території країни після того, як днями з'явилася інформація про два ймовірних випадки російського шпигунства.

Швейцарські дипломати закликали Росію до "негайного припинення незаконних дій на швейцарській землі", зазначається в повідомленні прес-служби дипломатичного відомства альпійської країни, оприлюдненого в неділю, 16 вересня.

Цього року МЗС Швейцарії вже тричі викликало посла Росії в Берні з питаннями щодо ймовірних операцій російських спецслужб проти організацій, що базуються в Швейцарії. Як повідомляють ЗМІ, в тому числі, проти лабораторії, що застосовується для аналізу хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чверть російського дипломатичного персоналу в Швейцарії працює або працювала на зовнішню розвідку РФ.

Ще в березні цього року швейцарський Бундесрат опублікував звіт про національну безпеку, в якому йшлося, що "відносно однієї країни є підозра, що понад чверть дипломатичного персоналу працюють на спецслужби". Яка саме країна мається на увазі, в звіті не зазначалося. Утім, порівнявши власні розслідування з даними звіту, видання Tages-Anzeiger дійшло висновку, що мова йде про Росію.