 Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території

Після появи повідомлень про можливі випадки російського шпигунства в Швейцарії МЗС альпійської країни зажадав від Росії припинення будь-якої шпигунської діяльності на швейцарській території.

Швейцарія

Росії слід негайно припинити діяльність своїх шпигунів на території Швейцарії

МЗС Швейцарії звернувся до Росії з вимогою припинити будь-яку шпигунську діяльність на території країни після того, як днями з'явилася інформація про два ймовірних випадки російського шпигунства.

Швейцарські дипломати закликали Росію до "негайного припинення незаконних дій на швейцарській землі", зазначається в повідомленні прес-служби дипломатичного відомства альпійської країни, оприлюдненого в неділю, 16 вересня.

Цього року МЗС Швейцарії вже тричі викликало посла Росії в Берні з питаннями щодо ймовірних операцій російських спецслужб проти організацій, що базуються в Швейцарії. Як повідомляють ЗМІ, в тому числі, проти лабораторії, що застосовується для аналізу хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чверть російського дипломатичного персоналу в Швейцарії працює або працювала на зовнішню розвідку РФ.

Ще в березні цього року швейцарський Бундесрат опублікував звіт про національну безпеку, в якому йшлося, що "відносно однієї країни є підозра, що понад чверть дипломатичного персоналу працюють на спецслужби". Яка саме країна мається на увазі, в звіті не зазначалося. Утім, порівнявши власні розслідування з даними звіту, видання Tages-Anzeiger дійшло висновку, що мова йде про Росію.

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Як видворення російських дипломатів позначиться на переговорах щодо Донбасу? (28.03.2018)

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Двох російських шпигунів затримали в Нідерландах і вислали в РФ

За даним ЗМІ, російські агенти планували отримати дані лабораторії у швейцарському місті Шпіц, яка допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння в Солсбері. В РФ відмовились це коментувати. (14.09.2018)  

Коментар: Як справа Скрипалів відгукнеться російським спецслужбам

Результати розслідування справи Скрипалів у Великобританії матимуть серйозні наслідки для агентури російських спецслужб в цілому світі, вважає Костянтин Еггерт. (06.09.2018)  

ЗМІ: Кожен четвертий російський дипломат в Швейцарії працює на розвідку

Чверть російського дипломатичного персоналу в Швейцарії працює на зовнішню розвідку РФ. Такого висновку дійшла газета Tages Anzeiger, проаналізувавши звіт швейцарського бундесрату. (16.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як видворення російських дипломатів позначиться на переговорах щодо Донбасу? (28.03.2018)  

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Докладно

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