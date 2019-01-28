Швейцарці на референдумі підтримали жорсткий закон про зброю

Референдум щодо жорсткіших правил володіння навівавтоматичною зброєю відбувся в неділю, 19 травня, в Швейцарії. Згідно з екзит-полами та попередніми результатами, приблизно дві третини швейцарців підтримали реформу, повідомляє агентство AFP.

Уряд Швейцарії попереджав громадян, що нові, жорсткіші правила володіння напівавтоматичною зброєю є важливими для збереження угод з Європейським Союзом, зокрема для подальшої участі країни в Шенгенській зоні. Проти реформи, однак, виступило Стрілецьке об'єднання Швейцарії, яке зібрало достатньо підписів, щоб провести референдум.

Європейський Союз змінив правила володіння зброєю два роки тому - після серії терористичних актів. Під заборону потрапили деякі види напівавтоматичної зброї, зокрема штурмові гвинтівки, які в Швейцарії залишалися доступними. Згідно із новим швейцарським законом про зброю, напівавтоматична зброя з великим магазином також буде заборонена.

Нагадаємо, що швейцарці-чоловіки віком від 18 до 30 років повинні пройти військову службу, а після її завершення їм дозволено зберігати вдома видану їм зброю. Кількість зброї на руках цивільного населення оцінюють у 2,3 мільйона одиниць, або три одиниці на десять жителів країни.