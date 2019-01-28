 Швейцарці на референдумі підтримали жорсткий закон про зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

Швейцарці на референдумі підтримали жорсткий закон про зброю

У Швейцарії на референдумі виборці підтримали жорсткий закон про зброю, який передбачає заборону на володіння напівавтоматичною зброєю.

Швейцарці мають на руках понад два мільйони одиниць зброї

Швейцарці мають на руках понад два мільйони одиниць зброї

Референдум щодо жорсткіших правил володіння навівавтоматичною зброєю відбувся в неділю, 19 травня, в Швейцарії. Згідно з екзит-полами та попередніми результатами, приблизно дві третини швейцарців підтримали реформу, повідомляє агентство AFP.

Уряд Швейцарії попереджав громадян, що нові, жорсткіші правила володіння напівавтоматичною зброєю є важливими для збереження угод з Європейським Союзом, зокрема для подальшої участі країни в Шенгенській зоні. Проти реформи, однак, виступило Стрілецьке об'єднання Швейцарії, яке зібрало достатньо підписів, щоб провести референдум.

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Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками. (21.03.2019)

Законодавці штату Флорида підтримали законопроект, який підвищує з 18 до 21 року мінімальний вік для купівлі зброї. Документ також дозволяє деяким учителям носити зброю на роботі. (08.03.2018)

Європейський Союз змінив правила володіння зброєю два роки тому - після серії терористичних актів. Під заборону потрапили деякі види напівавтоматичної зброї, зокрема штурмові гвинтівки, які в Швейцарії залишалися доступними. Згідно із новим швейцарським законом про зброю, напівавтоматична зброя з великим магазином також буде заборонена.

Нагадаємо, що швейцарці-чоловіки віком від 18 до 30 років повинні пройти військову службу, а після її завершення їм дозволено зберігати вдома видану їм зброю. Кількість зброї на руках цивільного населення оцінюють у 2,3 мільйона одиниць, або три одиниці на десять жителів країни.

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