Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво "Північного потоку-2"

Судна-трубоукладачі швейцарської компанії Allseas, які були залучені до будівництва газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, покинули регіон роботи на Балтиці. Про це повідомила пресслужба компанії, передає російська інформагенція ТАСС. "Будівельний флот Allseas залишив Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які причетні до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Після цього компанія Allseas припинила роботи над проєктом.

Поки незрозуміло, яким чином у Росії збираються завершувати будівництво газопроводу. Керівник російської "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Олексій Рахманов повідомив, що зараз у розпорядженні Росії немає суден-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б завершити проєкт. Утім, як повідомило пізніше видання "Коммерсант" з посиланням на власні джерела, російський президент Володимир Путін заявляє, що у РФ "є трубоукладач", який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За даними російських ЗМІ, до будівництва газогону можуть залучити трубоукладач "Академік Черський", який, однак, перебуває в Находці на Далекому Сході і до місця робіт може прибути лише через місяць після виходу з порту. Також існує баржа "Фортуна", але вона призначена для робіт лише в прибережних водах. З урахуванням цих обставин, будівництво газопроводу може затягнутися до кінця літа 2020 року.

За даними російських ЗМІ, судно для завершення будівництва також може бути придбане в Китаю або іншої азійської країни. Дном Балтійського моря залишилося прокласти лише 160 кілометрів трубопроводу з загальної протяжності у 2460 кілометрів. Зараз російський уряд розраховує, що газопровід буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року.