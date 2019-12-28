 Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво "Північного потоку-2"

Трубоукладачі швейцарської компанії залишили регіон робіт з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі та перекинуті на інші проєкти. Поки не визначено, хто саме продовжить будівництво газогону.

Будівництво Північного потоку-2 призупинено

Будівництво "Північного потоку-2" призупинено

Судна-трубоукладачі швейцарської компанії Allseas, які були залучені до будівництва газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, покинули регіон роботи на Балтиці. Про це повідомила пресслужба компанії, передає російська інформагенція ТАСС. "Будівельний флот Allseas залишив Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

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Володимир Путін запевнив російських бізнесменів у тому, що РФ має судно-трубоукладач для добудови "Північного потоку-2". (26.12.2019)

Російський трубоукладач "Академік Черський", який можуть залучити до будівництва "Північного потоку-2", наразі перебуває на Далекому Сході. Його ще потрібно дообладнати для робіт у Балтійському морі. (27.12.2019)

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які причетні до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Після цього компанія Allseas припинила роботи над проєктом.

Поки незрозуміло, яким чином у Росії збираються завершувати будівництво газопроводу. Керівник російської "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Олексій Рахманов повідомив, що зараз у розпорядженні Росії немає суден-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б завершити проєкт. Утім, як повідомило пізніше видання "Коммерсант" з посиланням на власні джерела, російський президент Володимир Путін заявляє, що у РФ "є трубоукладач", який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За даними російських ЗМІ, до будівництва газогону можуть залучити трубоукладач "Академік Черський", який, однак, перебуває в Находці на Далекому Сході і до місця робіт може прибути лише через місяць після виходу з порту. Також існує баржа "Фортуна", але вона призначена для робіт лише в прибережних водах. З урахуванням цих обставин, будівництво газопроводу може затягнутися до кінця літа 2020 року.

За даними російських ЗМІ, судно для завершення будівництва також може бути придбане в Китаю або іншої азійської країни. Дном Балтійського моря залишилося прокласти лише 160 кілометрів трубопроводу з загальної протяжності у 2460 кілометрів. Зараз російський уряд розраховує, що газопровід буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року.

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