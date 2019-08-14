Шведська школярка Грета Тунберг: прогуляти школу заради захисту клімату

У перший день після шкільних канікул, 20 серпня 2018 року, 15-річна шведка Грета Тунберг сіла під будівлею Риксдагу в Стокгольмі, поставивши поруч саморобний плакат. На ньому фломастером було виведено: "Шкільний страйк заради клімату".

Дівчинка приходила сюди щодня упродовж трьох тижнів - аж до парламентських виборів у країні 9 вересня, а потім виходила на одиночний пікет раз на тиждень, щоп'ятниці. Вона заявила, що в ці дні не буде відвідувати школу, доки шведська влада не почне дотримуватися Паризької кліматичної угоди. У своєму Twitter-акаунті юна шведка назвала власну акцію Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього").

Fridays for Future об'єднує близько двох мільйонів осіб

Вже в першу п'ятницю разом з Тунберг до шведського парламенту прийшло понад 30 людей. До акцій приєдналися підлітки з інших міст і навіть країн - наприклад, з Німеччини, Бельгії і Великобританії. До середини березня 2019 року кліматичні протести під хештегом #fridaysforfuture переросли в глобальний молодіжний рух, а Грета Тунберг стала його обличчям. Нині рух Fridays for Future налічує близько двох мільйонів учасників.

Грета Тунберг біля будівлі шведського парламенту в Стокгольмі

Лише протягом трьох місяців шведська школярка здобула світову популярність. Тунберг багаторазово виступала перед міжнародною аудиторією. У грудні 2018 року вона відвідала 24-у Всесвітню конференцію ООН з питань захисту клімату (COP24) в польському місті Катовіце, а за кілька тижнів виступила на 49-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Юна активістка звернулася до присутніх із емоційною промовою, закликавши топменеджерів і політиків з усього світу активніше боротися зі змінами клімату. "Я хочу, щоб ви діяли так, начебто горить ваш будинок, адже так воно і є", - заявила Тунберг. Боротьба з глобальним потеплінням є найскладнішим завданням, яке коли-небудь повставало перед людством, підкреслила вона.

Давос, Париж, Лондон...

І схоже, що Грета не збирається зупинятися на досягнутому. Вона вже встигла виступити перед депутатами Європарламенту, Національної асамблеї Франції і британського парламенту, а також провести низку зустрічей зі світовими знаменитостями - наприклад, з Папою Римським Франциском, генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, актором і політиком Арнольдом Шварценеггером і експрезидентом США Бараком Обамою.

Виступ Тунберг перед депутатами Національної Асамблеї Франції, 23 липня 2019 року

Нині 16-річній Греті Тунберг вдалося зробити те, що виявилося не під силу вченим і учасникам численних самітів, а саме: підняти тему захисту клімату на новий рівень, посиливши тиск на політиків. На виборах до Європарламенту, що відбулися у травні цього року, партії, що роблять ставку на боротьбу з глобальним потеплінням, майже всюди домоглися значних успіхів.

За свої зусилля Грета Тунберг отримала чимало премій і нагород, серед яких вища нагорода Amnesty International - звання "Посол совісті". Її оголосили жінкою року в Швеції і навіть висунули на Нобелівську премію миру. А американський журнал Time включив її до списку 25 найбільш впливових підлітків 2018 року.

Грета Тунберг: від героїні до "психопатки"

Утім, на адресу активістки надходить і чимало образ - особливо від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і німецьких консерваторів. Тунберг обзивають то "зарозумілою", то "нерозумною дитиною", а глава саксонського відділення АдН навіть назвав її в Twitter "психопаткою". До того ж, у Тунберг діагностовано синдром Аспергера (одна з найлегших форм аутизму, що позначається на здібностях до соціального спілкування), тому багато хто впевнений, що діями школярки насправді керує "зелене" лобі - екологічні організації або політики.

За словами самої Грети, таке ставлення її засмучує. "У той же час бурхлива реакція свідчить і про те, що наші кліматичні страйки декого дратують і мають ефект. І це добре", - зазначила Тунберг в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

На яхті через Атлантику

Влітку 2019 року Тунберґ закінчила дев'ятий клас і вирішила не відвідувати школу цілий рік. Замість цього вона має намір повністю зосередитися на боротьбі за захист клімату. У вересні дівчина планує взяти участь в саміті ООН з питань клімату в Нью-Йорку, а в грудні - у всесвітній кліматичній конференції в столиці Чилі Сантьяго.

Грета Тунберг на яхті

Тунберг пояснила, що не переймається з приводу прогулу школи, а за рік просто перейде до гімназії. Обов'язкове шкільне навчання в Швеції триває дев'ять років, і, згідно з діючими в країні правилами, Грета мала б вже в серпні вступити до нового навчального закладу для продовження освіти.

Дівчина принципово не літає літаками - на її переконання, вони завдають величезної шкоди екології. Тому 14 серпня вона вирушила до Нью-Йорка на високотехнологічній яхті Malizia, ​​якою керують два досвідчених яхтсмени. Очікується, що перехід через Атлантику займе близько двох тижнів. Грету супроводжують її батько і кінорежисер, який зніматиме документальний фільм про цю подорож.

Утім, багато хто сумнівається в екологічності поїздки Тунберг. Зокрема, берлінська газета taz пише, що після прибуття яхти до Нью-Йорка її капітан повернеться літаком, а на зміну йому до США вилетить команда з п'яти моряків, котрі потім поведуть судно до Європи. Загалом - шість трансатлантичних перельотів, на кожен з яких припадає приблизно 1,8 тонн викидів вуглекислого газу. При цьому, якби Грета Тунберг разом з батьком просто полетіли до США, було б тільки два перельоти, а шкідливих викидів, відповідно, втричі менше, відзначає видання.