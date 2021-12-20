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Шахтарі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шахтарі".

Шахтар - робітник, що працює в шахті. Професія шахтаря належить до найнебезпечніших у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - Європа у фокусі (відео)

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Пожежа на шахті в Росії: понад сто гірників евакуювали

Пожежа на шахті в Росії: понад сто гірників евакуювали 19.12.2021

На шахті в Кемеровській області Росії сталася пожежа, на поверхню вивели 128 людей, повідомили в МНС Росії. Прокуратура здійснює перевірку.
Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат

Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат 18.12.2021

Шахтарі на Донеччині організували підземний протест, вимагаючи виплатити їм зарплату. Наразі під землею перебуває 15 гірників, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
У Росії через добу після пожежі на шахті Листвяжная знайшли живу людину

У Росії через добу після пожежі на шахті "Листвяжная" знайшли живу людину 26.11.2021

На шахті "Листвяжная" у Кемеровській області Росії, де 25 листопада сталася пожежа, знайшли живу людину. Також рятувальники підняли тіла шести загиблих.
Пожежа на шахті в Росії: кількість загиблих сягнула 52 осіб - ЗМІ

Пожежа на шахті в Росії: кількість загиблих сягнула 52 осіб - ЗМІ 25.11.2021

На шахті "Листвяжная" у Кемеровській області Росії, де раніше сталася пожежа, вибухнув метан. Серед загиблих - гірники та рятувальники, повідомляють ЗМІ.

Відмова від вугілля: чи може Україна собі це дозволити? (17.11.2021) 17.11.2021

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

Французьке село, де переміг комунізм (07.09.2021) 07.09.2021

На півдні Франції є селище, де на виборах досі незмінно перемагають комуністи. Востаннє вони набрали понад 90 відсотків голосів, тоді як у середньому по Франції лише 3%. У чому особливість цього французького "острівця комунізму"?
Вибух на шахті в Китаї: виявлено тіла вже десятьох загиблих

Вибух на шахті в Китаї: виявлено тіла вже десятьох загиблих 25.01.2021

Після двох тижнів пошуків на золотовидобувній шахті на сході Китаю знайшли тіла ще дев'ятьох загиблих шахтарів. Таким чином, число загиблих зросло до десяти, 11 людей вдалося врятувати.
У Китаї врятували 11 шахтарів, які провели два тижні під землею

У Китаї врятували 11 шахтарів, які провели два тижні під землею 24.01.2021

На сході Китаї вивели на поверхню 11 шахтарів, які пробули два тижні в підземній пастці. Ще 10 гірників залишаються під землею.
Німеччина підтримуватиме трансформацію шахтарських міст в Україні

Німеччина підтримуватиме трансформацію шахтарських міст в Україні 09.12.2020

Німецькі фахівці ділитимуться з українською владою досвідом перепрофілювання економіки шахтарських міст. Для спільної роботи у цьому напрямку вже обрали перші шість пілотних проєктів.
Туризм у вугільній шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

Туризм у вугільній шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео) 03.12.2020

Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують або продадуть до 2030 року. В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.
Голова профспілки гірників: За страйк під землею шахтарів викликає СБУ

Голова профспілки гірників: За страйк під землею шахтарів викликає СБУ 22.09.2020

Уже три тижні гірники Криворізького залізорудного комбінату відмовляються виходити на поверхню і вимагають переговорів з менеджментом. На перемовини ніхто не йде, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
Невпинна деградація вугільної галузі. Чи закриють українські шахти?

Невпинна деградація вугільної галузі. Чи закриють українські шахти? 27.12.2019

Український уряд готує реформу вугільної галузі: низку державних шахт мають намір закрити, а частину приватизувати. Що чекає на гірників та шахтарські містечка, з'ясовувала DW.

Золоте: занепад, шахти та війна (фоторепортаж) 27.09.2019

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW.
Золоте: занепад, шахти та війна

Золоте: занепад, шахти та війна 27.09.2019

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW.
Зеленський скликає засідання РНБО через проблеми вугільної галузі

Зеленський скликає засідання РНБО через проблеми вугільної галузі 29.05.2019

Після того, як через аварію у шахті на Львівщині загинуло двоє гірників президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.
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