 ″Шатдаун″ у США триватиме до наступного року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

"Шатдаун" у США триватиме до наступного року

Вимушене закриття низки державних установ федерального рівня в США триватиме до 2019 року. Засідання Сенату США щодо вирішення цієї проблеми перенесли на 2 січня.

Конгрес США

Сотні тисяч держслужбовців перебуватимуть у вимушених відпустках аж до початку наступного року

Вимушене припинення роботи американських державних органів федерального рівня - так званий "шатдаун" - триватиме як мінімум до 2 січня 2019 року. У четвер, 27 грудня, верхня палата Конгресу Сполучених Штатів перенесла присвячене вирішенню цієї проблеми засідання на 2 січня наступного року.

У відповідь на ці дії сенаторів президент США Дональд Трамп знову звинуватив Демократичну партію у блокуванні виділення коштів на спорудження муру на кордоні з Мексикою. Серед іншого Трамп закинув демократам "тупість", з якою вони перешкоджають боротьбі з організованою злочинністю, нелегальною торгівлею наркотиками та людьми. Про це глава держави написав того ж дня в соціальній мережі Twitter.

Так само і речниця Білого дому Сара Сандерс дорікнула членам Демократичної партії, що ті своїми діями заблокували роботу американського уряду, "захищаючи нелегальним мігрантів, а не громадян США", цитує агенція новин AFP.

DW.COM

У Конгресі США не змогли домовитись щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою та ухвалити державний бюджет. Через це велика кількість держустанов закриті, а їхні співробітники відправлені у неоплачувані відпустки. (22.12.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво "стіни" на кордоні з Мексикою. (25.12.2018)

Президент США Дональд Трамп підписав фінансовий документ, що, зокрема, передбачає виділення Україні 250 мільйонів доларів безпекової допомоги. (29.09.2018)

Вимушене закриття низки державних установ федерального рівня в США може тривати до кінця 2018 року, повідомили в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. (23.12.2018)

Нагадаємо, 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

Цей "шатдаун" став уже третім у 2018 році. Нинішній "шатдаун" зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені від суботи перебувати у відпустці за власний кошт. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитися, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаться відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

Тим часом майже три чверті урядових установ, в тому числі міністерство оборони, міністерство охорони здоров'я та соціальні служби мають повне фінансування до вересня 2019 року.

Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".

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