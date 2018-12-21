 ″Шатдаун″ у США: Трамп запросив конгресменів на переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

"Шатдаун" у США: Трамп запросив конгресменів на переговори

Трамп пропонує конгресменам ухвалити угоду щодо держбюджету та "мексиканської стіни".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запросив у Білий дім на брифінг лідерів палат Конгресу США від республіканської та демократичної партій. Як повідомило у вівторок, 1 січня, американське видання The Washington Post, основною темою брифінгу, що відбудеться 2 січня, буде питання безпеки США на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter закликав дійти згоди лідерку демократів у Палаті представників США Ненсі Пелосі. Очікується, що Пелосі стане спікеркою Палати представників.

"Безпека на кордоні, "стіна" і "шатдаун" - це не те, з чого Ненсі Пелосі хотіла би розпочати свою роботу на посаді спікера! Давайте укладемо угоду?" - написав Трамп.

Нагадаємо, демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштувала б понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на це 1,3 мільярда доларів. 

Через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тому з 22 грудня через технічну відсутність фінансування в США почався так званий частковий "шатдаун" (government shutdown). Велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок. 

DW.COM

Трамп: "Шатдаун" триватиме, поки не буде коштів на "мексиканську стіну"

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво "стіни" на кордоні з Мексикою. (25.12.2018)  

Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон

Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп. (28.12.2018)  

"Шатдаун" у США триватиме до наступного року

Вимушене закриття низки державних установ федерального рівня в США триватиме до 2019 року. Засідання Сенату США щодо вирішення цієї проблеми перенесли на 2 січня. (28.12.2018)  

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Саме політика Демократичної партії США призвела до потоків нелегальних мігрантів, вважає американський президент Дональд Трамп. Якби була стіна на кордоні з Мексикою, цього б не сталося, переконаний він.

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform

Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон 28.12.2018

Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп.

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert

"Шатдаун" у США триватиме до наступного року 28.12.2018

Вимушене закриття низки державних установ федерального рівня в США триватиме до 2019 року. Засідання Сенату США щодо вирішення цієї проблеми перенесли на 2 січня.

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