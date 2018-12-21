"Шатдаун" у США: Трамп запросив конгресменів на переговори

Президент США Дональд Трамп запросив у Білий дім на брифінг лідерів палат Конгресу США від республіканської та демократичної партій. Як повідомило у вівторок, 1 січня, американське видання The Washington Post, основною темою брифінгу, що відбудеться 2 січня, буде питання безпеки США на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter закликав дійти згоди лідерку демократів у Палаті представників США Ненсі Пелосі. Очікується, що Пелосі стане спікеркою Палати представників.

"Безпека на кордоні, "стіна" і "шатдаун" - це не те, з чого Ненсі Пелосі хотіла би розпочати свою роботу на посаді спікера! Давайте укладемо угоду?" - написав Трамп.

Нагадаємо, демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштувала б понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.

Через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тому з 22 грудня через технічну відсутність фінансування в США почався так званий частковий "шатдаун" (government shutdown). Велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.