Шанс і для України: як ЄС просуватиме водень в енергетиці

У ЄС хочуть зменшувати свою залежність від викопних джерел енергії та досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього Єврокомісія у середу, 8 липня, ухвалила стратегію інтеграції енергетичних систем і водневу стратегію. Їх на пресконференції у Брюсселі представили виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс і єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент DW.

Циркулярна енергетика та водень

Перша ціль стратегії інтеграції енергосистем - це створення "циркулярної" енергетики, яка має звести до мінімуму втрати енергії. На практиці у Єврокомісії описують її так: люди їздять на електромобілях, які вони заряджають від сонячних панелей на дахах їхніх будинків, а їхні квартири обігріваються від тепла, яке виділяють центри обробки та зберігання даних або заводи, розташовані неподалік.

Друга ціль стратегії інтеграції енергосистем - це електрифікація секторів, де зараз використовуються викопні джерела. Ідеться не лише про електромобілі, але, наприклад, і про встановлення теплових насосів для обігріву житлових будинків або переведення заводів на електричні печі. Там, де електрифікація неможлива чи нерентабельна, Єврокомісія виступає за використання чистого палива, наприклад водню та біогазу. Для досягнення цих цілей стратегія передбачає 38 заходів, зокрема законодавчих ініціатив і фінансування розробки нових технологій.

Воднева стратегія Єврокомісії спрямована на промисловість і транспорт. Наприклад, ідеться про часткову заміну вугілля на водень під час виробництва сталі та переведення на водневе пальне міських автобусів, вантажівок, а також деяких потягів. У Брюсселі хочуть, аби водень виробляли передусім з води з використанням зеленої електроенергії.

Читайте також: Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок

Воднева стратегія - шанс для України

Обидві стратегії спрямовані передусім на Євросоюз. Утім, Єврокомісія хоче залучати до участі й сусідні країни, зокрема Україну. "Ці стратегії - також шанс для України. Ми будемо контактувати з Україною та дивитися, як вона може розвивати виробництво для постачання на наш ринок", - зазначило джерело DW у Єврокомісії.

А ось для країн, які постачають Євросоюзу викопні енергоносії, зокрема для Росії та Норвегії, рух ЄС до кліматичної нейтральності буде також викликом. Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон нагадала, що досягнути цієї цілі можливо лише за відмови від викопних джерел енергії. "Усі партнери, які постачають нам викопне паливо, повинні взяти це до уваги", - застерегла єврокомісарка.

У Брюсселі прогнозують, що в майбутньому споживання природного газу в ЄС знижуватиметься. Утім, оскільки його добування в ЄС також скорочується, то імпорт блакитного палива на перших етапах залишатиметься стабільним. Представлені стратегії також передбачають розвиток системи трубопроводів для транспортування водню. Найдешевший спосіб - це переоснащення газопроводів. Вартість переобладнання оцінюють у 10-30 відсотків від ціни прокладання нових труб.