 Чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

Чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від коронавірусу

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди домовилися прискорити виробництво вакцини від коронавірусу та зробити її доступною.

У ЄС хочуть прискорити створення вакцини проти коронавірусу

У ЄС хочуть прискорити створення вакцини проти коронавірусу

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди уклали альянс для прискорення виробництва вакцини від коронавірусу. Чотири країни "спільно вивчають різні перспективні ініціативи та ведуть дискусію з різними фармацевтичними компаніями", - заявило в середу, 3 червня, міністерство охорони здоров'я Нідерландів.

Метою "Альянсу інклюзивних вакцин" є забезпечення виробництва вакцини в Європі. "Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди переконані, що для успішного результату потрібні спільна стратегія та інвестиції", - наголосило міністерство.

Альянс вивчає перспективні ініціативи з розробки вакцин, щоб забезпечити їхню достатню кількість для Євросоюзу та інших країн, зокрема, країн Африки з низьким рівнем доходу. "Альянс також хоче домовитися з фармацевтичними компаніями про те, що вакцина повинна стати широкодоступною для ЄС", - повідомило нідерландське відомство.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 3 червня загалом в цих чотирьох країнах коронавірусом інфікувались 616 тисяч людей, померли від хвороби 76,5 тисячі. Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), у світі вже діють понад сто проєктів із розробки вакцини проти коронавірусу.

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