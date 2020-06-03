Чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від коронавірусу

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди домовилися прискорити виробництво вакцини від коронавірусу та зробити її доступною.
Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди уклали альянс для прискорення виробництва вакцини від коронавірусу. Чотири країни "спільно вивчають різні перспективні ініціативи та ведуть дискусію з різними фармацевтичними компаніями", - заявило в середу, 3 червня, міністерство охорони здоров'я Нідерландів.
Метою "Альянсу інклюзивних вакцин" є забезпечення виробництва вакцини в Європі. "Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди переконані, що для успішного результату потрібні спільна стратегія та інвестиції", - наголосило міністерство.
Альянс вивчає перспективні ініціативи з розробки вакцин, щоб забезпечити їхню достатню кількість для Євросоюзу та інших країн, зокрема, країн Африки з низьким рівнем доходу. "Альянс також хоче домовитися з фармацевтичними компаніями про те, що вакцина повинна стати широкодоступною для ЄС", - повідомило нідерландське відомство.
За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 3 червня загалом в цих чотирьох країнах коронавірусом інфікувались 616 тисяч людей, померли від хвороби 76,5 тисячі. Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), у світі вже діють понад сто проєктів із розробки вакцини проти коронавірусу.