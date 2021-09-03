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Чорнобильська зона відчуження - 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС (ЧАЕС). Йдеться про територію, котра зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 року. Населення із зони було евакуйовано. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.