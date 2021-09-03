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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобильська зона".
Чорнобильська зона відчуження - 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС (ЧАЕС). Йдеться про територію, котра зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 року. Населення із зони було евакуйовано. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.