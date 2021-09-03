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Чорнобильська зона

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобильська зона".

Чорнобильська зона відчуження - 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС (ЧАЕС). Йдеться про територію, котра зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 року. Населення із зони було евакуйовано. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС

Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС 03.09.2021

Німецькі фахівці на запрошення України складуть оновлену карту радіаційних показників в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.
Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) 29.06.2021

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) 29.06.2021

Знімальна група DW провела з прикордонниками Житомирського загону цілий день, аби з’ясувати, наскільки безпечна ситуація на українсько-білоруському кордоні.

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
По сусідству з Чорнобилем: як живуть люди біля зони відчуження

По сусідству з Чорнобилем: як живуть люди біля зони відчуження 26.04.2021

В Україні планують перетворити Чорнобильську зону відчуження на територію відродження. Тим часом населені пункти навколо неї занепадають. Як живуть місцеві мешканці через 35 років після аварії на ЧАЕС - у репортажі DW.

У Чорнобильської зони з'явився логотип і брендинг (19.02.2021) 19.02.2021

Замість значка радіації - логотип із зображенням реактора, що поступово зникає. Це символізує перетворення забрудненої території в місце нового життя. Логотип змінюватиметься щороку 26 квітня і зовсім зникне у 2064-му.

Місцеві вибори: куди прямують українські села

Місцеві вибори: куди прямують українські села 23.10.2020

Після виборів 25 жовтня вся Україна складатиметься з об'єднаних громад з новими органами самоврядування. Місцеві ради більше не залежатимуть від районів. Що чекає на жителів сіл - у репортажі DW.
Чорнобильську зону знову відкривають для туристів

Чорнобильську зону знову відкривають для туристів 29.05.2020

Зона відчуження відкривається для відвідування, але з певними обмеженнями. Серед іншого, при в'їзді в зону відчуження у туристів вимірюватимуть температуру.
Як живуть поліські села, що постраждали від лісових пожеж (фоторепортаж)

Як живуть поліські села, що постраждали від лісових пожеж (фоторепортаж) 04.05.2020

Масштабні пожежі на Житомирщині, нетипові для весни, знищили тисячі гектарів лісу й пройшлися кількома селами. DW побувала у Личманах і сусідньому Магдині, які найбільше постраждали від вогню.
На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж 04.05.2020

Масштабні пожежі на Житомирщині, нетипові для весни, знищили тисячі гектарів лісу й пройшлися кількома селами. DW побувала у Личманах і сусідньому Магдині, які найбільше постраждали від вогню.
Лісову пожежу в Чорнобильській зоні локалізували

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні локалізували 28.04.2020

У Чорнобильській зоні локалізували два останні осередки лісової пожежі. Про це повідомила ДСНС.
Пожежі в Чорнобильській зоні: рятувальники намагаються локалізувати два осередки

Пожежі в Чорнобильській зоні: рятувальники намагаються локалізувати два осередки 27.04.2020

Рятувальники намагаються локалізувати два осередки пожеж у Чорнобильській зоні - біля села Крива Гора та між селами Рудьки і Буряківка. До гасіння залучено понад тисячу пожежників та 234 одиниці техніки.
Пожежі в Чернобильській зоні знову нагадали про долю українських АЕС

Пожежі в Чернобильській зоні знову нагадали про долю українських АЕС 26.04.2020

Україна реалізує багаторічну програму виведення з експлуатації АЕС. Як це відбувається? І як впливають на дискусію щодо долі українських АЕС пожежі в зоні ЧАЕС?
У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі

У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі 25.04.2020

Ліквідація кількох осередків лісових пожеж у зоні відчуження триває. Водночас у Житомирській області рятувальники почали гасити ще одне загоряння.

Пожежі в Чорнобилі: скільки лісу згоріло й чи врятувалися тварини? (24.04.2020) 24.04.2020

Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
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