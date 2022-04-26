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Чорнобильська АЕС (ЧАЕС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЧАЕС".

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) розташована біля міста Прип'ять у Київській області в Україні. Перший енергоблок запустили в 1977 році. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі ЧАЕС стався вибух. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі. ЧАЕС остаточно закрили в 2000 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше 13.04.2022

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022) 11.04.2022

Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні 30.03.2022

Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.
Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують

Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують 26.03.2022

Російські військові вторглися в Славутич і викрали мера міста Юрія Фомічева, але згодом відпустили. Місцеві жителі вийшли на проукраїнський мітинг, а війська РФ відкрили вогонь у повітря та кидали світло-шумові гранати.

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022) 11.03.2022

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?

Голова Київської області Олексій Кулеба: Нам вдається вивозити людей

Голова Київської області Олексій Кулеба: Нам вдається вивозити людей 11.03.2022

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю DW розповів про гуманітарні коридори в області та евакуацію людей на Київщині.

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС 09.03.2022

Збій електроенергії на ЧАЕС не становить критичної загрози для безпеки, вважають у МАГАТЕ. У Києві заявили, що існує загроза витоку радіоактивних речовин.
Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - Укренерго

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС 09.03.2022

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.
Керівник Енергоатома: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити 04.03.2022

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.
Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС? 03.03.2022

Побоювання, що вторгнення Росії в Україну може перерости у атомну війну, є цілком реальними. Але є й інша небезпека: що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021)

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021) 12.11.2021

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
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