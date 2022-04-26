Чорнобильська АЕС (ЧАЕС)

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Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) розташована біля міста Прип'ять у Київській області в Україні. Перший енергоблок запустили в 1977 році. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі ЧАЕС стався вибух. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі. ЧАЕС остаточно закрили в 2000 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.