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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "чорна діра".
Чорна діра - масивне астрофізичне тіло, сила тяжіння котрого така велика, що подолати її не може навіть світло. Вперше сфотографувати чорну діру науковцям вдалося в квітні 2019 року. Під час трансляції, яку вів Національний науковий фонд США, вчені продемонстрували, як виглядає надмасивна чорна діра в галактиці M87 на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі.