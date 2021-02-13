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Чорна діра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "чорна діра".

Чорна діра - масивне астрофізичне тіло, сила тяжіння котрого така велика, що подолати її не може навіть світло. Вперше сфотографувати чорну діру науковцям вдалося в квітні 2019 року. Під час трансляції, яку вів Національний науковий фонд США, вчені продемонстрували, як виглядає надмасивна чорна діра в галактиці M87 на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі.

Берлінале і чорна діра. Фільми оголошені, радості немає

"Берлінале" і "чорна діра". Фільми оголошені, радості немає 13.02.2021

Цей "Берлінале" мав стати найкращим за багато років. Але знаменитий кінофестиваль затягнуло в "чорну діру" коронавірусу. Фільми конкурсної програми оголошені. Вони чудові, але це майже нікого це не тішить.
Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету 19.10.2020

Створення вільної економічної зони на Донбасі може відродити контрабандні схеми та буде вигідним хіба що олігархам, вважають опитані DW експерти.

Людство дізналося, який вигляд має невидима чорна діра (10.04.2019) 10.04.2019

Науковці вперше показали зображення чорної діри, яка в три мільйони разів перевищує розміри Землі. Вона оточена спалахами яскравого газу, який сила тяжіння затягує всередину.

Науковці вперше показали зображення чорної діри

Науковці вперше показали зображення чорної діри 10.04.2019

Зображення горизонту подій чорної діри в галактиці М87 було зроблено за допомогою восьми телескопів, розташованих на чотирьох континентах.
Боротьба з корупцією в Україні: чорна діра судової системи

Боротьба з корупцією в Україні: "чорна діра" судової системи 20.03.2019

Через затягування розгляду в українських судах антикорупційні справи "буксують". DW зустрілася з двома викривачами корупції, які на собі відчули усі труднощі відстоювання справедливості.

Закарпаття - чорна діра викрадених автомобілів?

Закарпаття - чорна діра викрадених автомобілів? 24.07.2015

У Закарпатській області чимало автомобілістів пересуваються на авто з іноземними номерами. Чимало з них можуть бути викраденими в країнах ЄС. Утім, міліція крадені автомобілі майже ніколи не знаходить.