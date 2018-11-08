Чому і куди з Німеччини їдуть німці?

Удома добре, але за кордоном краще? Деякі німці, як виявилося, мріють виїхати за закордон. І не на день, тиждень або місяць, а назавжди. Куди саме - читайте в матеріалі DW.
Німецькі пенсіонери в Іспанії
Багато німців мріють виїхати з Німеччини хоча б на деякий час, а дехто навіть назавжди. Як випливає з опублікованого нещодавно в Берліні опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, емігрантом готовий стати кожен другий житель Німеччини.
Бажання виїхати і оселитися тимчасово або постійно за кордоном висловили 55 відсотків учасників репрезентативного дослідження. Третина потенційних емігрантів воліли би покинути Німеччину назавжди. 13 відсотків можуть собі уявити проживання за кордоном строком від двох до п'яти років. Дев'ять відсотків готові провести за кордоном не більше одного року.
Найчастіше про переїзд з Німеччини в інші країни світу мріють особи старше 55 років, наголошується в дослідженні. Молоді люди у віці від 18 до 24 років демонструють зацікавленість у тимчасовому проживанні за кордоном.
У пошуках чого німці залишають батьківщину?
Найчастіше в якості мотиву виїхати з Німеччини учасники опитування називали бажання жити в спокійніших умовах. На життя без стресу в інших країнах сподіваються, згідно з опитуванням, 38 відсотків німців, готових стати емігрантами. Іншими причинами для еміграції є якість життя (33 відсотки) і погода (31 відсоток), а також бажання жити у більш стабільній політичній обстановці і заробляти більше грошей. Чимало учасників опитування також вказали, що їхнє ставлення до еміграції змінилося за останні роки: 29 відсотків респондентів ще два роки тому не були готові до переїзду за кордон.
Статистичні дослідження підтверджують також, що німці не тільки мріють про безтурботну старість, скажімо, на Майорці, але й активно втілюють свої мрії в життя. Приміром, у 2016 році, за останніми даними Федерального статистичного відомства, 281 тисяча громадян Німеччини змінили німецьку прописку на зарубіжну.
У попередні роки Німеччину щорічно залишали на тривалий час або назавжди в середньому по 140 тисяч осіб. Різке зростання Федеральне статистичне відомство пояснює змінами в системі підрахунку.
Хто саме їде з Німеччини назавжди або на тривалий час?
Міжнародна організація InterNations, яка, за власними даними, є найбільшим в світі неформальним об'єднанням всіх, хто живе і працює за кордоном, з'ясувала також, якого типу люди переважають серед німецьких емігрантів. За класифікацією InterNations, серед німецьких експатріантів часто можна зустріти людей, які намагаються зробити кар'єру за кордоном, або знайшли за кордоном свою другу половину. А ще є любителі помандрувати і пошукати пригод, а також студенти.
Німецькі експати в цілому, як наголошується в дослідженні InterNations, виділяються в натовпі іммігрантів. З Німеччини на роботу в інші країни найчастіше їдуть висококваліфіковані фахівці. Так, частка вчених, котрі захистилися, серед німецьких експатів становить, за даними InterNations, 27 відсотків. Німці, які переїхали в інші країни, володіють мовою своєї нової батьківщини на рівні вище середнього (в міжнародному порівнянні), зазначається в дослідженні InterNations. Особливо серед німців, кого InterNations віднесли до групи "романтики" (тобто, ті, хто виїхали за кордон по любові), частка тих, хто добре або дуже добре володіє іноземною мовою, становить до 88 відсотків (в середньому в світі - 57 відсотків).
Куди їдуть німці з Німеччини?
Популярними країнами серед німецьких експатів вважаються Швейцарія, Австрія й Великобританія. В Європі осідають, як випливає з різних статистичних досліджень, дві третини громадян, які виїжджають із Німеччини. З розряду далеких країн лідирують США, Австралія, Китай і Канада. Популярним "півднем", куди їдуть через приємний клімат і в пошуках розміреного життя, для німців є Туреччина, Іспанія, Франція та Італія.
Їдуть німці жити і в Росію. Так, лише в 2015 році, за даними Федерального статистичного відомства Німеччини, 2341 особа виїхала з ФРН в Росію з метою постійного проживання, і це більше, ніж, наприклад, в Італію, Канаду або Таїланд. Не виключено, що значна частина цих громадян Німеччини були вихідцями з Росії.
12 німецьких традицій осені
Свято врожаю
Ще з третього століття нашої ери християни дякують Богові за дари, які приносить осінній урожай. У Німеччині свято врожаю зазвичай відзначають у першу неділю жовтня. Але й у вересні є вдосталь можливостей відсвяткувати наближення осені. На додачу до традиційних винних фестивалів у різних регіонах стають дедалі популярнішими власні фестивалі збирання гарбузів та кукурудзяні лабіринти.
12 німецьких традицій осені
Возз'єднання Німеччини
Як виглядала б сьогодні Німеччина і світ, якби 9 листопада 1989 року не впав Берлінський мур? Бранденбурзькі ворота досі є символом, який нагадує як про поділ Німеччини, так і про її возз'єднання. Проте офіційно Німеччина стала єдиною лише через рік - 3 жовтня 1990 року. Сьогодні цей день є офіційним державним святом.
12 німецьких традицій осені
День німецької єдності
День німецької єдності - так офіційно називається свято, яке щорічно відзначають 3 жовтня. У цей день політики виголошують промови, у містах відбуваються концерти та святкові салюти. Однак для деяких німців історичне та політичне значення цього дня є другорядним. Вони радіють передусім тому, що не треба працювати.
12 німецьких традицій осені
Запустити в небо повітряного змія
Якщо погода змінюється і вітер стає сильнішим, настає час запускати повітряних зміїв. Для цього не потрібно окремого свята. Можна купити повітряних зміїв будь-якого кольору й розміру або ж - змайструвати самому. Любителі запускати повітряних зміїв влаштовують восени численні фестивалі по всій Німеччині.
12 німецьких традицій осені
Збирання каштанів
Восени з дерев падає не лише листя, але й плоди, із яких дітям особливо подобаються каштани. Але не забувайте, що існують два різновиди каштанів. З кінських каштанів (як на фотографії) можна майструвати цікаві фігурки. Крім того, вони чудово підходять для годування тварин. Інший вид - їстівні каштани. Як можна зрозуміти з назви, вони є їстівними і для людей.
12 німецьких традицій осені
Хелловін
Для кельтів 31 жовтня настає кінець літа та початок темної пори року. Щоб відігнати злих духів, вони носили страшні маски. Цей звичай сьогодні відомий як Хелловін та святкується передусім у США. У Німеччині також вирізають гарбузи, а діти ходять від будинку до будинку. Однак тут Хелловін по-справжньому не визнається як свято.
12 німецьких традицій осені
День усіх святих
Насправді кожен святий у римо-католицькій церкві має свій день пам'яті. Але оскільки кількість святих швидко зростає, Папа Римський Григорій IV запровадив дату вшанування усіх святих. Тому щороку 1 листопада, починаючи з 835 року, німці святкують День усіх святих. У цей день також поминають померлих, тому на багатьох цвинтарях запалюють свічки.
12 німецьких традицій осені
День святого Мартіна
11 листопада сяють, передусім, дитячі очі. Спочатку діти йдуть урочистою ходою з музикою та вогниками по району, після цього чоловік на коні роздає їм солодку випічку у формі чоловічків. А потім діти з ліхтариками ходять від будинку до будинку, співаючи пісні, і отримують за це солодощі. Звичай походить від єпископа Мартіна Турського, який, за легендою, віддав свого плаща жебракові.
12 німецьких традицій осені
Святкова гуска на День святого Мартіна
Гуска відіграє важливу роль у легендах про святого Мартіна. Як переповідають, він сховався в гусятнику, щоб уникнути свого призначення єпископом. Але галасливі птахи зрадили скромного монаха. Ще й сьогодні вони розплачуються за це, опиняючись на тарілках у святковий день. Перед або під час споживання гуски 11 листопада традиційно виголошують "гусячу поему".
12 німецьких традицій осені
Ласування капустою грюнколь
У деяких районах північної Німеччини кульмінацією осені є споживання капусти грюнколь. Щоб поласувати нею, сім'ї та друзі виділяють окремий день. Усе починається поїздкою на природу, а закінчується ситною стравою з капусти в одному з сільських ресторанчиків. Цей овоч подають разом з картоплею та м'ясною стравою, наприклад, з ковбаскою чи копченою корейкою.
12 німецьких традицій осені
Варварині гілки
4 грудня, у День святої Варвари, у деяких регіонах Німеччини люди зрізають гілки вишні чи якогось іншого фруктового дерева і ставлять їх у вазу. Якраз до католицького Різдва вони мають зацвісти. Варвара була грецькою дівою та мученицею, яку, за легендою, стратив власний батько за її християнську віру.
12 німецьких традицій осені
День святого Миколая
У червоному плащі та з білою бородою Святий Миколай - у німецькій традиції - Ніколаус - приходить до дітей 6 грудня. Слухняних дітей, як відомо, він обдаровує, а неслухняних - сварить. Святкування сягає своїм корінням ІІІ століття, коли жив відомий візантійський єпископ із Мир.
Автор: Луїза Шефер, Наталія Мехед
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На музичному фестивалі
Літо - найкращий сезон для любителів музики в Німеччині. Практично щотижня тут проходять фестивалі на будь-який смак: від репу до джазу і класики. Це фото зі Splash! - найбільшого у країні хіп-хоп-фестивалю. А ще є сотня фестивалів, як-то Wacken Open Air - найбільший у світі фестиваль хеві-метал чи Hurricane - фестиваль альтернативної музики.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На своїх маленьких садових ділянках
Багато міських жителів мають невеличку садову ділянку за межами міста. Там вони можуть вирощувати овочі, розслаблятися, грилити та насолоджуватись природою. Німці називають їх "Schrebergarten", у ФРН їх налічується близько мільйона. На такій ділянці максимальною площею 400 квадратних метрів можна побудувати невеличкий будиночок, а от жити там постійно заборонено.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У місцевому італійському кафе-морозиво
У Німеччині є понад 5000 кафе-морозиво, багато з яких засновані родинами іммігрантів з Італії. Крім популярних класичних смаків, як-от ваніль, страчателла чи лісовий горіх, багато кафе пропонують фірмові десерти - наприклад, "морозиво спагеті". Його пресують у формі локшини і поливають полуничним соусом.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У відкритому басейні
Німці також люблять відпочивати у громадських басейнах, понад половина з яких є так званими "Freibäder". Вони розташовані не в приміщенні, а на свіжому повітрі, нерідко на березі річок чи озер. Звичайні басейни відкриті протягом року, а у басейнах просто неба німці відпочивають лише протягом літніх місяців.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На озері
Хоча Німеччина тільки на півночі має вихід до моря, на її території є численна кількість озер, у багатьох з яких можна плавати та кататися на човнах. Озеро Кімзеє у Баварії відоме кришталево чистою водою та великими піщаними пляжами. Це третє за розмірами озеро в країні, яке ще назвають Баварським морем. Отже, навіть у спекотні вихідні там ніколи не буває надто людно.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На екскурсії у Берліні
Понад 12 мільйонів людей відвідали Берлін минулого року, причому 40 відсотків з них приїхали з-за кордону. Отже, відносно мало німців відвідують власну столицю. Тож протягом літніх місяців, під час шкільних канікул німці, особливо молодь, їдуть до Берліна, щоб подивитись, де працює уряд країни і, звісно, сходити на шопінг.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У пивному саду просто неба
У 1812 році король Баварії Максиміліан I вперше дозволив у Мюнхені спорудження пивних просто неба (Biergarten). З тих пір такі пивні працюють по всій Німеччині та є найпопулярнішим місцем для проведення дозвілля влітку після роботи та у вихідні. У пивному саду Hirschgarten у Мюнхені (на фото) 8000 місць, це найбільший Biergarten у країні.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У кіно
Відвідування німецьких кінотеатрів зросло з понад 127 мільйонів кіноманів у 2005 році до понад 139 мільйонів у 2015-му. Великою мірою цьому посприяли нові технології, як-то 3D-фільми. В спекотні дні кінотеатри стають притулком від спеки та способом "убити час" на вихідних. Цього літа блокбастери "Легенда про Тарзана" та "День незалежності - 2" серед найбільш очікуваних фільмів.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На велосипедних прогулянках
Німеччина мережіє десятками тисяч кілометрів велосипедних доріжок, які в літній період є особливо популярними. Ними можна дістатись з півночі до Баварського лісу, продратись "міськими джунглями" Рурського регіону, а також проїхати сільськогосподарськими угіддями уздовж річки Ар. Цей регіон, зображений на фото, відомий своїми виноградниками і червоним вином.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На пляжах "17-ої землі" Німеччини
Іспанський острів Майорку недаремно називають 17-ою федеральною землею ФРН. Для мільйонів німців, котрі обожнюють сонячні піщані пляжі, - це практично другий дім. До того ж на острові живуть понад 30 тисяч німців. Отже, німці обов'язково отримають там все своє - від німецькомовного персоналу до улюблених смажених ковбасок. І все це - за прекрасної погоди.