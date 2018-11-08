Чому і куди з Німеччини їдуть німці?

Багато німців мріють виїхати з Німеччини хоча б на деякий час, а дехто навіть назавжди. Як випливає з опублікованого нещодавно в Берліні опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, емігрантом готовий стати кожен другий житель Німеччини.

Бажання виїхати і оселитися тимчасово або постійно за кордоном висловили 55 відсотків учасників репрезентативного дослідження. Третина потенційних емігрантів воліли би покинути Німеччину назавжди. 13 відсотків можуть собі уявити проживання за кордоном строком від двох до п'яти років. Дев'ять відсотків готові провести за кордоном не більше одного року.

Найчастіше про переїзд з Німеччини в інші країни світу мріють особи старше 55 років, наголошується в дослідженні. Молоді люди у віці від 18 до 24 років демонструють зацікавленість у тимчасовому проживанні за кордоном.

У пошуках чого німці залишають батьківщину?

Найчастіше в якості мотиву виїхати з Німеччини учасники опитування називали бажання жити в спокійніших умовах. На життя без стресу в інших країнах сподіваються, згідно з опитуванням, 38 відсотків німців, готових стати емігрантами. Іншими причинами для еміграції є якість життя (33 відсотки) і погода (31 відсоток), а також бажання жити у більш стабільній політичній обстановці і заробляти більше грошей. Чимало учасників опитування також вказали, що їхнє ставлення до еміграції змінилося за останні роки: 29 відсотків респондентів ще два роки тому не були готові до переїзду за кордон.

Статистичні дослідження підтверджують також, що німці не тільки мріють про безтурботну старість, скажімо, на Майорці, але й активно втілюють свої мрії в життя. Приміром, у 2016 році, за останніми даними Федерального статистичного відомства, 281 тисяча громадян Німеччини змінили німецьку прописку на зарубіжну.

У попередні роки Німеччину щорічно залишали на тривалий час або назавжди в середньому по 140 тисяч осіб. Різке зростання Федеральне статистичне відомство пояснює змінами в системі підрахунку.

Хто саме їде з Німеччини назавжди або на тривалий час?

Міжнародна організація InterNations, яка, за власними даними, є найбільшим в світі неформальним об'єднанням всіх, хто живе і працює за кордоном, з'ясувала також, якого типу люди переважають серед німецьких емігрантів. За класифікацією InterNations, серед німецьких експатріантів часто можна зустріти людей, які намагаються зробити кар'єру за кордоном, або знайшли за кордоном свою другу половину. А ще є любителі помандрувати і пошукати пригод, а також студенти.

Німецькі експати в цілому, як наголошується в дослідженні InterNations, виділяються в натовпі іммігрантів. З Німеччини на роботу в інші країни найчастіше їдуть висококваліфіковані фахівці. Так, частка вчених, котрі захистилися, серед німецьких експатів становить, за даними InterNations, 27 відсотків. Німці, які переїхали в інші країни, володіють мовою своєї нової батьківщини на рівні вище середнього (в міжнародному порівнянні), зазначається в дослідженні InterNations. Особливо серед німців, кого InterNations віднесли до групи "романтики" (тобто, ті, хто виїхали за кордон по любові), частка тих, хто добре або дуже добре володіє іноземною мовою, становить до 88 відсотків (в середньому в світі - 57 відсотків).

Куди їдуть німці з Німеччини?

Популярними країнами серед німецьких експатів вважаються Швейцарія, Австрія й Великобританія. В Європі осідають, як випливає з різних статистичних досліджень, дві третини громадян, які виїжджають із Німеччини. З розряду далеких країн лідирують США, Австралія, Китай і Канада. Популярним "півднем", куди їдуть через приємний клімат і в пошуках розміреного життя, для німців є Туреччина, Іспанія, Франція та Італія.

Їдуть німці жити і в Росію. Так, лише в 2015 році, за даними Федерального статистичного відомства Німеччини, 2341 особа виїхала з ФРН в Росію з метою постійного проживання, і це більше, ніж, наприклад, в Італію, Канаду або Таїланд. Не виключено, що значна частина цих громадян Німеччини були вихідцями з Росії.

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