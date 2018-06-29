 Чому Шенгенська угода така важлива для Європи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2018

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Політика й суспільство

Чому Шенгенська угода така важлива для Європи? (відео)

Після цілої ночі переговорів лідери ЄС досягли прориву в питанні міграції. З кризою біженців деякі країни почали ставити під сумнів Шенгенську угоду. Чим це небезпечно?

Schengen Abkommen (picture-alliance/dpa/W. Baum)

Що таке Шенгенська угода? Велика мрія європейців - подорожувати Європою без перевірок на кордоні, наче це одна велика держава - стала реальністю завдяки Шенгенській угоді, названій на честь невеликого містечка в Люксембурзі, де цю угоду, власне, підписали у 1985 році. Нині до Шенгенської зони належать 26 країн ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Чому Шенргенська зона така важлива, дивіться в анімації DW:

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Коментар: Європа перетворюється на фортецю

Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)  

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Як відбувається розподіл біженців серед країн ЄС та в яких випадках члени Євросоюзу вдаються до контролю в межах Шенгену? Законодавство щодо біженців у ЄС непросте. Ми розклали по поличках основні норми. (14.06.2018)  

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