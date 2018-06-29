Чому Шенгенська угода така важлива для Європи? (відео)

Що таке Шенгенська угода? Велика мрія європейців - подорожувати Європою без перевірок на кордоні, наче це одна велика держава - стала реальністю завдяки Шенгенській угоді, названій на честь невеликого містечка в Люксембурзі, де цю угоду, власне, підписали у 1985 році. Нині до Шенгенської зони належать 26 країн ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Чому Шенргенська зона така важлива, дивіться в анімації DW: