Чому УПЦ Московського патріархату не хоче вважатися "російською" (відео)

УПЦ МП категорично не хоче змінювати назву і заявляє, що не має юридичного зв'язку з РПЦ. Експерти це пов'язують із боротьбою за вірян, яка розпочалася між Православною церквою України та Московським патріархатом.
Представники Московського патріархату запевняють: їхня церква має лише духовний зв’язок з РПЦ. Чи так це насправді?
Від боротьби за назву - до боротьби за Церкву. Так експерти характеризують нову стадію релігійних протистоянь в Україні. Якщо відкрити статут УПЦ МП, то в третьому та п'ятому пунктах чітко вказано, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви, пояснює релігієзнавець Ярослав Коцюба. На його думку, боротьба за назву дуже важлива, бо це, по суті, боротьба за вірян.
Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти. (18.12.2018)
До Православної церкви України перейшла громада митрополита Олександра (Драбинка) та ще одна парафія на Буковині, які раніше належали до УПЦ МП. (19.12.2018)