Чому УПЦ Московського патріархату не хоче вважатися "російською" (відео)

Від боротьби за назву - до боротьби за Церкву. Так експерти характеризують нову стадію релігійних протистоянь в Україні. Якщо відкрити статут УПЦ МП, то в третьому та п'ятому пунктах чітко вказано, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви, пояснює релігієзнавець Ярослав Коцюба. На його думку, боротьба за назву дуже важлива, бо це, по суті, боротьба за вірян.