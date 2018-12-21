 Чому УПЦ Московського патріархату не хоче вважатися ″російською″ (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.12.2018

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Україна

Чому УПЦ Московського патріархату не хоче вважатися "російською" (відео)

УПЦ МП категорично не хоче змінювати назву і заявляє, що не має юридичного зв'язку з РПЦ. Експерти це пов'язують із боротьбою за вірян, яка розпочалася між Православною церквою України та Московським патріархатом.

Представники Московського патріархату запевняють: їхня церква має лише духовний зв’язок з РПЦ. Чи так це насправді?

Представники Московського патріархату запевняють: їхня церква має лише духовний зв’язок з РПЦ. Чи так це насправді?

Від боротьби за назву - до боротьби за Церкву. Так експерти характеризують нову стадію релігійних протистоянь в Україні. Якщо відкрити статут УПЦ МП, то в третьому та п'ятому пунктах чітко вказано, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви, пояснює релігієзнавець Ярослав Коцюба. На його думку, боротьба за назву дуже важлива, бо це, по суті, боротьба за вірян. 

 

 

 

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Докладно

Представники Московського патріархату запевняють: їхня церква має лише духовний зв’язок з РПЦ. Чи так це насправді?

Чому УПЦ МП не хоче вважатися "російською" (відео)

УПЦ МП категорично не хоче змінювати назву і заявляє, що не має юридичного зв'язку з РПЦ. За що розпочалася боротьба? 

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