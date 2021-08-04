Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео)

31-річна Софія Лапіна очолює громадську організацію "УкраїнаПрайд". У середині липня її персональні дані - номер телефону та прив'язані до нього месенджери - оприлюднили в телеграм-каналі однієї з ультраправих організацій. За кілька днів прихильники гомофобского руху надіслали Софії понад 200 погроз. Намагалися зламати навіть її банківські рахунки. Софія звернулася із заявою до поліції. Однак поліція так і не відкрила кримінальне провадження. Софія вже не вперше має справу з погрозами на адресу представників ЛГБТК та реакцією на них правоохоронців. Дивіться сюжет DW: