 Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.08.2021

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Політика й суспільство

Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео)

Голова неурядової організації "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю. ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Володимира Зеленського захисту їхніх прав.

Ukraine LGBT-Demo in Kiew

Рейв-прайд у Києві

31-річна Софія Лапіна очолює громадську організацію "УкраїнаПрайд". У середині липня її персональні дані - номер телефону та прив'язані до нього месенджери - оприлюднили в телеграм-каналі однієї з ультраправих організацій. За кілька днів прихильники гомофобского руху надіслали Софії понад 200 погроз. Намагалися зламати навіть її банківські рахунки. Софія звернулася із заявою до поліції. Однак поліція так і не відкрила кримінальне провадження. Софія вже не вперше має справу з погрозами на адресу представників ЛГБТК та реакцією на них правоохоронців. Дивіться сюжет DW:

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