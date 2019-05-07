Чому німці наохочіше відпочивають у власній країні (відео)

Попри те, що Німеччина межує з багатьма країнами Європи, а на ринку - маса привабливих туристичних пропозицій, німці найбільше подорожують саме власною країною. Як влаштований внутрішній туризм у Німеччині - у відео DW.
Найбільше громадяни ФРН подорожують саме Німеччиною. Вражає. Адже практично кожен німець може собі дозволити відпочинок за кордоном. Утім, із 70 мільйонів подорожей, які німці здійснили минулоріч, - 27% припадає на Німеччину. Це найбільший показник. Улюблений іспанський острів Майорка на почесному другому місці із 13-ма відсотками. Що це - туристичний патріотизм? Можливо, але передусім по-німецьки детальна та по-хлопськи проста організація туристичних маршрутів у будь-якому куточку країни. Дивіться, як німцям це вдалося:
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