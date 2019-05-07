 Чому німці наохочіше відпочивають у власній країні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.05.2019

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Політика й суспільство

Чому німці наохочіше відпочивають у власній країні (відео)

Попри те, що Німеччина межує з багатьма країнами Європи, а на ринку - маса привабливих туристичних пропозицій, німці найбільше подорожують саме власною країною. Як влаштований внутрішній туризм у Німеччині - у відео DW.

Burgenstraße Drachenburg (picture-alliance/dpa/H.J. Rech)

Замок Драхенбург на Рейн - одна з багатьох улюблених туристичних цілей німців

Найбільше громадяни ФРН подорожують саме Німеччиною. Вражає. Адже практично кожен німець може собі дозволити відпочинок за кордоном. Утім, із 70 мільйонів подорожей, які німці здійснили минулоріч, - 27% припадає на Німеччину. Це найбільший показник. Улюблений іспанський острів Майорка на почесному другому місці із 13-ма відсотками. Що це - туристичний патріотизм? Можливо, але передусім по-німецьки детальна та по-хлопськи проста організація туристичних маршрутів у будь-якому куточку країни. Дивіться, як німцям це вдалося:

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