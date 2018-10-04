 Чому німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2019

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Політика й суспільство

Чому німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік? (відео)

Німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік, ідеться у дослідженні Світового банку. Невже українці настільки погано працюють? DW дослідила, що визначає продуктивність праці.

Porsche Macan-Fabrik in Leipzig (picture-alliance/dpa/Jan Woitas)

Для економістів будь-яка ефективність, зрозуміло, виміріюється грішми. В даному разі сумою, на яку виробляє товарів, послуг або інших благ середньостатистичний працівник. І якщо скористатися даними того ж Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР), Євростату та українського Мінекономрозвитку, виходить, що умовний Петро за годину праці збагачує Україну приблизно на 3-4 долари. Умовний Петер - Німеччину – на 72. Пьотр - Польщу – на 38 з половиною. А їхній товариш з Китаю - свою державу - приблизно на 15 доларів.

Видовищні офіційні ролики позиціонують Україну - як державу з якісною робочою силою. Кваліфікованою та освіченою: "майже стовідсоткова грамотність, четверта найосвіченіша нація в світі, 640 тисяч випускників університетів у рік". То чому в Україні така низька продуктивність праці?

DW.COM

ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка

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Безробіття в ФРН впало до найнижчого з часів возз'єднання рівня

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Porsche Macan-Fabrik in Leipzig (picture-alliance/dpa/Jan Woitas)

Чому в Україні низька продуктивність праці? (відео)

Німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік, ідеться у дослідженні Світового банку.  

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