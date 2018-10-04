Чому німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік? (відео)

Для економістів будь-яка ефективність, зрозуміло, виміріюється грішми. В даному разі сумою, на яку виробляє товарів, послуг або інших благ середньостатистичний працівник. І якщо скористатися даними того ж Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР), Євростату та українського Мінекономрозвитку, виходить, що умовний Петро за годину праці збагачує Україну приблизно на 3-4 долари. Умовний Петер - Німеччину – на 72. Пьотр - Польщу – на 38 з половиною. А їхній товариш з Китаю - свою державу - приблизно на 15 доларів.

Видовищні офіційні ролики позиціонують Україну - як державу з якісною робочою силою. Кваліфікованою та освіченою: "майже стовідсоткова грамотність, четверта найосвіченіша нація в світі, 640 тисяч випускників університетів у рік". То чому в Україні така низька продуктивність праці?