 Чому мовчить кримськотатарський телеканал ATR? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.02.2020

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Україна

Чому мовчить кримськотатарський телеканал ATR?

Кримськотатарський телеканал ATR заявляє про загрозу закриття. Компанія не може отримати виділене держфінансування на продовження мовлення і вбачає в цьому політичне замовлення.

У студії кримськотатарського телеканалу ATR

От уже кілька днів поспіль в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR транслюється порожня студія з написом "ATR заблокували фінансування з держбюджету" та " Save ATR". Таким чином канал протестує проти того, що не може отримати з держбюджету 50 мільйонів гривень, які цього року держава виділила телекомпанії на створення та поширення контенту про кримських татар.

З 2016 року приватний телеканал ATR отримує фінансову підтримку від держави в рамках бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України. Державні кошти витрачались на створення контенту, поширення сигналу та оплату комунальних послуг.

Однак нині державна казначейська служба України вирішила, що всі ці роки телеканал порушував закон, просто отримуючи фінансову допомогу на свій рахунок. Тепер, аби отримати державні кошти, телеканал має закуповувати відповідні послуги через відкритий тендер.

Якщо в питаннях поширення сигналу та оплати комунальних послуг таку вимогу зрозуміти можна, то щодо створення контенту можуть виникнути проблеми. "Як я тепер відправлю таємно своїх кореспондентів у Крим? - обурюється власник телеканалу Ленур Іслямов у розмові з DW. - Адже тепер всі послуги (наприклад, використання таксі - Ред.) треба закуповувати публічно. Це те саме, що прямо написати російському ФСБ, що наші люди їдуть в Крим, приймайте їх прямо на кордоні. Тобто це буде пряме поповнення списку політв'язнів".

Закриття ATR вигідне Росії

За словами Іслямова, всі чотири роки, впродовж яких телеканал отримує фінансування від держави, всі державні служби, в тому числі й держказначейство, перевіряли ATR на предмет дотримання законодавства й жодних зауважень до телеканалу не було.

Ситуація, що склалася, за словами Іслямова, може мати негативні наслідки для інформування про те, що відбувається в анексованому Росією Криму. Він наголошує, що ATR залишився єдиним телеканалом, який протистоїть інформаційній війні Росії в Криму. "Закриття ATR вигідне Росії, бо ми стоїмо форпостом в цій інформаційній війні і з 2014 року всьому світу розказуємо, що Крим анексований, окупований і що саме там відбувається. І тепер замість боротьби з Путіним ми повинні боротися за виживання в самій Україні", - не приховує емоцій Іслямов.

Телеканал ATR почав мовлення у Криму у 2006 році та був другим за популярністю телеканалом на півострові. Його програми виходять кримськотатарською, українською та російською мовами. У 2014 році під час анексії Криму журналісти телеканалу активно висвітлювали тогочасні події. Через рік російська окупаційна влада заборонила мовлення ATR в анексованому Криму й редакція переїхала до Києва та почала мовлення на материкову Україну через кабельні мережі й через супутник на Кримський півострів.

Журналістам телеканалу російська влада неодноразово погрожувала кримінальною відповідальністю за поширення в Криму контенту, який "не відповідає законам РФ". Тож відкрито знімати та працювати журналістам ATR у Криму нині небезпечно.

"Не втягуйте нас у політику"

Однак Державна казначейська служба має свою думку про суперечку навколо ATR. "Ми просимо не втягувати нас у політику. Ми просто пильнуємо бюджетний кодекс і закон про держзакупівлі", - так прокоментувала ситуацію навколо виділення бюджетних коштів кримськотатарського телеканалу ATR начальник головного управління державної казначейської служби України у місті Києві Тетяна Грицун. За її словами, представники служби та телеканалу вже мали зустріч задля вирішення ситуації. Була створена комісія, аби розібратися у трактуваннях закону про держзакупівлі та направлений запит до міністерства економічного розвитку й торгівлі України з проханням роз'яснити, як застосовувати до приватних компаній, які отримують бюджетне фінансування у рамках держпрограм, закон про держзакупівлі.

При цьому Тетяна Грицун зауважила, що державне казначейство не готове погоджувати договір з ATR без проведення телеканалом тендерних закупівель при витратах коштів з держбюджету. "Канал не погоджується з цим. Тут є непорозуміння про застосування закону", - зазначила Грицун. Разом з тим вона не змогла пояснити, чому питання застосування закону стало актуальним тільки в 2020 році. За словами Тетяни Грицун, торік телеканал отримав і освоїв майже 40 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Критика з боку опозиції

Опозиційна партія "Європейська солідарність" вже звинуватила нинішню владу у заангажованості щодо каналу. "Перекрити кисень АТR напередодні шостої річниці анексії Криму - це не просто безумний і бездумний крок. Це реальний злочин", - написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook депутатка з парламентської фракції "Європейка солідарність" Ірина Геращенко. 

Натомість міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявляє, що нині відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації з телеканалом ATR. "Для ATR передбачено в державі 50 мільйонів гривень фінансування. Міністерство відкрило асигнування на 8,4 мільйона гривень. Державне казначейство не здійснило цієї операції, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону. Ми зараз перебуваємо в спільному пошуку рішення, і чи можливо це рішення знайти швидко", - сказав Бородянський журналістам.

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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