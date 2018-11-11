 Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.11.2018

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Політика й суспільство

Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео)

Із загибеллю Катерини Гандзюк у Херсоні, фактично, більше не залишилося активних борців з корупцією. Її справа продемонструвала, наскільки пасивна громада Херсона в протидії місцевим корупціонерам.

Ukraine Katerina Gandzyuk (Privat)

Катерина Гандзюк

Лише одиниці в Херсоні наважуються займатися антикорупційною діяльністю. Активісти почуваються безсилими. Місцеві громадські організації ніби оминають тему корупції: з 1400 зареєстрованих НГО в Херсоні лише одна напряму займається антикорупційною діяльністю в галузі шкільної освіти. Страх, розчарування, влада постійно вставляє палки в колеса - усе це гальмує активістів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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