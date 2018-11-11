Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео)

Із загибеллю Катерини Гандзюк у Херсоні, фактично, більше не залишилося активних борців з корупцією. Її справа продемонструвала, наскільки пасивна громада Херсона в протидії місцевим корупціонерам.
Лише одиниці в Херсоні наважуються займатися антикорупційною діяльністю. Активісти почуваються безсилими. Місцеві громадські організації ніби оминають тему корупції: з 1400 зареєстрованих НГО в Херсоні лише одна напряму займається антикорупційною діяльністю в галузі шкільної освіти. Страх, розчарування, влада постійно вставляє палки в колеса - усе це гальмує активістів.
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
Віталій Дяків з Давидова був наймолодшим сільським головою. Студент-політолог є палким прихильником децентралізації і заради неї поступився власною посадою. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (02.11.2018)
Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (06.09.2018)
Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes. (04.10.2018)
Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)