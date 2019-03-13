 Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2019

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Економіка

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

Пунктуальність вважають однією з відмінних рис німців. Проте потяги в Німеччині раз у раз спізнюються. DW з'ясовувала причини.

Головний вокзал Гамбурга

На головному вокзалі Гамбурга

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn щомісяця публікує на своєму сайті статистику пунктуальності потягів. Стільки-то відсотків поїздів далекого прямування (IC і ICE) прийшли вчасно, стільки-то - приміських, які називаються тут регіональними (Regio), стільки-то - пасажирських у цілому.

І щоразу ця цифра сильно не дотягує до 100. За даними Deutsche Bahn, за минулий лютий кожен п'ятий поїзд у Німеччині прибув до місця призначення із запізненням. У січні - майже кожен четвертий, як і в середньому за весь минулий рік. Де ж хвалена німецька пунктуальність?

Deutsche Bahn - це 40 тисяч потягів на добу

Для початку кілька цифр. Deutsche Bahn - це 33400 кілометрів залізничних шляхів, якими щодня ходять 40 тисяч поїздів, зокрема 24 тисячі пасажирських, що перевозять на добу більше семи мільйонів осіб. За своєю щільністю залізнична мережа в ФРН посідає друге місце у світі після бельгійської.

Головна відмінність німецьких потягів далекого прямування від тих, що ходять на по-справжньому довгі дистанції (наприклад, від російських) полягає у тому, що такими потягами в Німеччині часто-густо користуються так звані "човники". Це люди, які живуть в одному місті, але день у день їздять на IC (міжміський потяг - Ред.) або ICE (міжміський експрес-потяг - Ред.) на роботу в інше. З Котбуса такий поїзд йде у Берлін годину і 23 хвилини, з Галле - годину і 18 хвилин, з Гамбурга - годину і 45 хвилин. До того ж в усі великі німецькі міста потяги ходять з інтервалом в одну годину.

Потяг ICE німецького концерну Deutsche Bahn

Потяг ICE німецького концерну Deutsche Bahn

Але у багатьох випадках, аби дістатися на роботу в інше місто, потрібна пересадка - або з одного IC на інший, або з ICE на Regio. Розклад Deutsche Bahn складає так, аби пересадка забирала не більш часу, ніж, скажімо, перехід між станціями київського метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Найчастіше для пересадки досить просто перейти на протилежну сторону платформи, куди через кілька хвилин підходить або вже чекає стикувальний потяг. Тож запізнення, якими грішить Deutsche Bahn, найбільше отруюють життя саме "човникам", які не встигають на пересадку.

Залізниця "пенсійного віку"

Одна з причин частих запізнень - зношеність залізничних колій та рухомого складу. Глава Deutsche Bahn Ріхард Лутц (Richard Lutz) нарікає на "пенсійний вік" підвідомчої йому інфраструктури. Приблизно половину запізнень потягів далекого прямування він пояснює їх поламками і технічними несправностями, які виникають у дорозі.

Резервних поїздів IC і ICE у Deutsche Bahn мало, тому ремонтувати зламані доводиться на швидку руку. У підсумку кожен потяг виходить з ремонтного депо, маючи у середньому 21 дефект, до числа яких, щоправда, зараховують також зламані туалети, перегорілі лампочки в табло з номерами місць, непрацюючі кондиціонери та дефектні кавоварки у вагонах-ресторанах. У повному порядку тільки п'ята частина рухомого складу.

Причина ще 20 відсотків запізнень, за даними Deutsche Bahn, - вади самого залізничного полотна і зношеність стрілок. Щодня доводиться проводити до 900 ремонтних робіт на різних ділянках залізничної мережі. На таких відрізках машиністи змушені зменшувати швидкість чи взагалі вести поїзд в об'їзд. Крім того, німецька залізниця переважно одноколійна, трас для обгону або надзвичайної зупинки мало. В результаті збій в русі лише одного поїзда - товарного, Regio або IC - викликає ефект доміно. За зламаним потягом вишиковується ціла низка приречених на запізнення.

Дерево, повалене штормовим фронтом Фредеріке

Повалені ураганом дерева - одна з причин запізнень

Решта запізнень керівництво концерну списує на форс-мажор - нещасні випадки на переїздах і самогубства, розкрадання кабелів, страйки, природні катаклізми, зокрема незвичайні для цих широт спеку або снігопади, повені, зливи й урагани, які ламають дерева, блокують шляхи або рвуть контактні дроти. Незалежні експерти, утім, вказують, що затримок через повалені дерева було б менше, якби залізниця регулярно контролювала їх зростання вздовж полотна й обрізала гілки.

Що вважати запізненням?

Таким, що запізнився, Deutsche Bahn вважає потяг, що прийшов до місця призначення на п'ять хвилин пізніше, ніж за розкладом. Точніше, на п'ять хвилин і 59 секунд. Так повелося відтоді, коли на круглих станційних годинниках ще не було секундних стрілок, а хвилинна відразу перескакувала з п'ятірки на шістку.

При цьому місцем призначення вважається не кінцева зупинка, а всі станції на шляху потяга. Це означає, що, припустимо, IC Гамбург-Берлін виявляється в статистиці запізнень, якщо на проміжну станцію у Віттенберзі він прибув на шість хвилин пізніше, ніж за розкладом, нехай навіть, нагнавши на шляху, в столиці він був вчасно. 

З огляду на цю обставину, у Deutsche Bahn вирішили доповнити колишню п'ятихвилинну статистику запізнень ще одним показником: чи опинилася людина вчасно там, куди вона, власне, їхала. Якщо на кінцеву станцію - незалежно від пересадок і затримок у дорозі - пасажир прибув не пізніше, ніж через 15 хвилин (15 хвилин і 59 секунд), ніж це було передбачено розкладом, то він вважається прибулим вчасно.

Якщо орієнтуватися на такий показник, то у лютому цього року пунктуальними були 91,6 відсотка поїздів далекого прямування і навіть 99 відсотків - регіональних.

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    Найшвидші потяги світу

    Повітряний король

    Цей потяг називається маглев, завдяки скороченню від "магнітної левітації". Він зовсім не торкається рейок, "зависає" над дорожнім полотном завдяки магнітній силі (рухається також завдяки їй), а гальмує лише за допомогою сили аеродинамічного опору. У майбутньому маглев претендує замінити звичайні рейкові транспортні засоби - у нього зовсім відсутнє тертя, а тому він має значно менше зношування.

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    Найшвидші потяги світу

    Наче політ

    За словами перших пасажирів, на максимальній швидкості відчуваєш себе наче муха. Керівник дослідницького центру Ясуказу Ендо розповідає, що чимшвидше рухається потяг, тим стабільнішим він стає. Але найближчої подорожі, на жаль, доведеться трохи почекати: перше публічне сполучення між містами Токіо та Наґоя, під час якого буде розвинена швидкість у 500 км/год, заплановане аж на 2027 рік.

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    Найшвидші потяги світу

    В аеропорт! Якнайшвидше!

    Шанхайський маглев - найшвидша діюча нині залізнична лінія. Тут використовується така ж технологія магнітної левітації, що й в японців, а також розвивається швидкість у 430 км/год. Потяг перевозить пасажирів з околиці Шанхая в аеропорт, долаючи відстань у 30,5 кілометрів всього за вісім хвилин.

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    Найшвидші потяги світу

    Гордість Франції

    Найшвидший з усіх традиційних рейкових потягів - варіант французького TGV (Train à Grande Vitesse), який досягнув максимальної швидкості у 574 кілометра на годину у 2007 році. Для цього у потязі були поєднані різноманітні двигуни. Але через великі витрати на обслуговування, спричинені сильним тертям, французькі потяги, як правило, розвивають швидкість лише у 320 км/год.

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    Найшвидші потяги світу

    З Пекіна до Шанхая: 380 км/год

    Інший потяг, в якому використовуються різні двигуни (але лише електричні), - Harmony CRH 380A. Під час тестового запуску у 2010 році потяг набрав швидкість у 486 кілометрів на годину. Зараз вони з’єднують Пекін та Шанхай з робочою швидкістю у 380 км/год.

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    Найшвидші потяги світу

    Блискавичний ICE

    Незважаючи на японські успіхи минулого тижня, у залізничній галузі нові швидкісні рекорди встановлюють не так вже й часто. Один з них належить Німеччині: у 1988 році відстань між Ганновером та Вюрцбургом німецький потяг ICE подолав на швидкості у 406,9 км/годину. Для того, щоб заощадити на технічному обслуговуванні звичайна швидкість ICE становить всього 250 кілометрів на годину.

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    Найшвидші потяги світу

    В режимі очікування

    Навіть найбільш швидкісні потяги Німеччини,однак, завмирають в очікуванні, коли починається страйк. Від вересня торік машиністи бойкотували робочі графіки вже сім разів.

    Автор: Ґабріель Борруд, Тетяна Вєжис


DW.COM

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Головний вокзал Гамбурга

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

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