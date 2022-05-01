ICE – німецький високошвидкісний потяг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICE". Повна назва - Intercity-Express. Існує вже п'ять модифікацій потягів родини ICE. Ці високошвидкісні потяги курсують переважно територією Німеччини, але також у Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах та Данії. В стандартній експлуатації потяги ICE на території Німеччини розганяються до 200 або 300 км/год, у Франції - до 320 км/год. ICE виготовляються компанією Siemens. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.