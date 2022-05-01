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ICE

ICE – німецький високошвидкісний потяг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICE". Повна назва - Intercity-Express. Існує вже п'ять модифікацій потягів родини ICE. Ці високошвидкісні потяги курсують переважно територією Німеччини, але також у Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах та Данії. В стандартній експлуатації потяги ICE на території Німеччини розганяються до 200 або 300 км/год, у Франції - до 320 км/год. ICE виготовляються компанією Siemens. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина збирається створити для збройних сил потяги-госпіталі

Німеччина збирається створити для збройних сил потяги-госпіталі 01.05.2022

Як мінімум три поїзди-шпиталі мають сконструювати до 2025 року на основі швидкісних експрес-потягів ICE, заявили в міністерстві оборони ФРН.
Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги 22.03.2019

Пунктуальність вважають однією з відмінних рис німців. Проте потяги в Німеччині раз у раз спізнюються. DW з'ясовувала причини.
У ФРН евакували 700 людей з потяга через знайднений в туалеті пістолет

У ФРН евакували 700 людей з потяга через знайднений в туалеті пістолет 16.02.2019

Прибиральник знайшов незаряджений пістолет у туалеті потяга, що прямував з Дортмунда в Мюнхен. Через це правоохоронці евакуювали близько 700 пасажирів.
Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom

Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom 28.09.2017

Президент Франції представив своє бачення майбутнього Європи, і майже в той самий час німецький Siemens та французький Alstom оприлюднили план зі створення залізничного гіганта. Це не випадковість, вважає Андреас Бекер.
Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта

Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта 27.09.2017

Німецький Siemens і французький Alstom планують злиття підрозділів з виробництва потягів. Нова компанія, як очікується, матиме оборот у понад 15 мільярдів євро і буде європейським конкурентом китайського CRRC.

Жінки готуються підкорити Антарктику (23.02.2016) 23.02.2017

"Немає нічого неможливого" - кажуть жінки, які восени збираються в експедицію на Південний полюс. Своїм прикладом вони хочуть надихнути інших жінок бути активними.

Повільний, але швидкий: ICE-4 - новий потяг Deutsche Bahn (15.09.2016) 15.09.2016

Німецька залізниця презентувала докорінно модернізовану модель міжміського швидкісного потяга - ICE-4. Попри зниження максимальної швидкості, нова дітище Siemens скоріше довезе до цілі.
Швидкий, іще швидший, найшвидший

Швидкий, іще швидший, найшвидший 20.01.2016

У штаті Невада з січня 2016 року під керівництвом засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска розробляється унікальний потяг. Наскільки реалістичним є проект, і де ще в світі є надшвидкі потяги - у галереї DW.
Найшвидші потяги світу

Найшвидші потяги світу 27.04.2015

Японський потяг на магнітній подушці вперше подолав швидкісну позначку у 600 кілометрів на годину. Світовий рекорд! У нашій фотогалереї не лише розповідь про цього стрімкого гіганта, але і його попередників.
Крижана естафета заради доброї справи

Крижана естафета заради доброї справи 27.08.2014

Все почалось три тижні тому. Флешмоб Ice Bucket Challenge прикував увагу зірок усього світу. Інтернет-хіт збирає гроші на благодійну справу.
Битва гігантів: Поїзди якого виробництва долатимуть тунель під Ла-Маншем

Битва гігантів: Поїзди якого виробництва долатимуть тунель під Ла-Маншем 17.10.2010

Німецький потяг ICE 3 успішно витримав випробування в Євротунелі під Ла-Маншем. Шанси Siemens на отримання багатомільйонного контракту на будівництво поїздів зросли. Одначе уряд Франції протестує.

Nestle купує грецьку фірму Delta Ice Cream 19.12.2005