Чому божеволіють ціни на нафту - причини й наслідки

Що відбувається на ринку нафти?

Ціни на нафту в останні кілька тижнів уже різко впали через кризу, викликану стрімким поширенням нового коронавірусу. На пандемією COVID-19 накладалася суперечка між картелем ОПЕК та іншими нафтовидобувними країнами. На початок цього тижня припав термін виконання деяких контрактів на постачання нафти. Тільки-от сховища заповнені вщерть, тож тих, хто готовий фізично прийняти сировину, зовсім не було чи було занадто мало. Через це ввечері понеділка, 20 квітня, сталося те, чого собі досі навіть мало хто міг уявити - ціна на американську нафту WTI стала від'ємною.

Як утворюється ціна на нафту?

Ціни на нафту в першу чергу ґрунтуються на принципі попиту та пропозиції. В умовах світової економічної рецесії через пандемію COVID-19 попит скорочується, а ціни буквально падають. Адже компанії замовляють менше нафти, авіакомпанії залишають літаки на землі, а споживачі залишаються вдома та менше їздять на автомобілях.

Які нафтові контракти спричинили ціновий шок?

Падіння цін спричинили так звані форвардні контракти на травень, термін дії яких спливав до 21 квітня.

Це означає, що той, хто мав того дня на руках такий контракт, був власником відповідної партії нафти. Вона надходить до нафтосховища - і за його використання доводиться платити. Постачання заплановане на травень, але нафтові резервуари вже заповнені. Ціна вільного місця у сховищах зростає. Тому інвестори відмовилися від контрактів: вони не хотіли втрачати гроші. Контракти майже миттєво втратили вартість і навіть потрапили в зону від'ємних цін.

Чи є такий ціновий крах роботою спекулянтів?

І так, і ні. Форвардні контракти можуть бути привабливими для спекулянтів. Простіше кажучи, це ставки на майбутні ціни, на яких можна і виграти, і програти. У цьому випадку спекулянти істотно програли. Багатьом компаніям доводиться страхувати свою діяльність на сировинних ринках. Для цього вони використовують товарні ф'ючерси, наприклад, на пшеницю та кавові зерна. Вони, як правило, пропонують надійні та передбачувані ціни на майбутнє. Тільки-от у теперішній ситуації навряд чи хтось хоче мату ту фізичну нафту, постачання якої передбачене в цих контрактах.

Чому краху зазнала тільки американська нафта WTI?

Нафта марки WTI зберігається практично в одному місці, тому що всі трубопроводи, якими її транспортують, закінчуються в Оклахомі. Там розташоване найбільше у світі нафтосховище, і туди ж постачають цю сировину. Однак сховища в районі міста Кушинг уже достатньо добре заповнені. Вільне місце зараз коштує близько десяти доларів за барель, і ціна, ймовірно, продовжить зростати. Нафта європейського сорту Brent, що видобувається в Північному морі, має більше альтернатив для постачання та зберігання.

Чому би просто не припинити видобуток нафти?

Зазвичай нафта в свердловинах перебувають під більшим чи меншим тиском. Після пробурювання свердловини чорне золото просто починає текти. Особливо важко зупинити видобуток сировини, коли для її видобування використовуються суперечливі з погляду екологів технології фрекінгу, що активно застосовуються в США. Також через це нафтові танкери у світових океанах зараз слугують плавучими нафтосховищами.

Якими будуть наслідки для нафтових компаній?

Якщо ціни залишатимуться на настільки низькому рівні, нафтовим компаніям буде непереливки. Ця критична ситуація може проявлятися у вигляді невиплати кредитів та безробіття. Низькі ціни підштовхують до межі прірви американські нафтовидобувні компанії, які використовують технологію фрекінгу. На думку спостерігачів, цим компаніям, щоб звести кінці з кінцями, потрібна ціна у щонайменше 50 доларів за барель нафти.

Чому Дональд Трамп зараз купує нафту?

Щоби привернути до себе увагу. Президент США оголосив, що купить 75 мільйонів барелів для підтримки цін і поповнення національних резервів. Однак це приблизно відповідає глобальному денному попиту на нафту. Дії Трампа - це в кращому випадку крапля в морі. Дієвішою є угода ОПЕК з іншими нафтовидобувними країнами, як-от Росією, щодо скорочення видобутку на 10 мільйонів барелів на день.

Однак більшість експертів вважають, що цього далеко не достатньо, щоб компенсувати падіння попиту. Нафтовидобувні країни, як-от Саудівська Аравія та Росія, в будь-якому випадку зазнають дедалі більшого тиску, оскільки за рахунок надходжень від продажу нафти вони значною мірою наповнюють свої національні бюджети.

Як це все вплине на ціни на бензин та мазут?

На жаль, не дуже сильно. У Німеччині, наприклад, частка податків і зборів складає більше половини ціни нафти. Ціна нафти європейської марки Brent також різко впала на початку тижня, але все ще становить близько 21 долара за барель. За таких умов ціни на мазут та на пальне для автомобілів справді можуть дещо знизитися, хоча і з деякою затримкою.