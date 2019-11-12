Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (відео)

Німці мають репутацію дисциплінованих, пунктуальних та загалом пристойних людей. А як з цим в Берліні? Хм, він більш... анархічний та метушливий, але водночас відкритий і неформальний. Якщо порівняти імідж, про Німеччину кажуть: "Найпотужніша економіка Європи". Про Берлін: "Бідний, але сексуальний". У столиці зарплата нижча від середньої, а рівень безробіття вищий. Проте відносно дешева оренда та дещо пошарпаний шарм приваблює сюди богему і бізнес з усього світу. Ось 9 причин, чому німецька столиця не вписується у стереотипи про німців.