 Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.11.2019

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Культура й стиль життя

Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (відео)

Хоча Берлін і столиця ФРН, місто та його мешканці багато чим не вписуються в усталені стереотипи про німців і Німеччину. І ось чому.

DW Sendung Meet the Germans mit Rachel Stewart (DW)

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Німці мають репутацію дисциплінованих, пунктуальних та загалом пристойних людей. А як з цим в Берліні? Хм, він більш... анархічний та метушливий, але водночас відкритий і неформальний. Якщо порівняти імідж, про Німеччину кажуть: "Найпотужніша економіка Європи". Про Берлін: "Бідний, але сексуальний". У столиці зарплата нижча від середньої, а рівень безробіття вищий. Проте відносно дешева оренда та дещо пошарпаний шарм приваблює сюди богему і бізнес з усього світу. Ось 9 причин, чому німецька столиця не вписується у стереотипи про німців.

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