Чоловіки домінують на керівних посадах компаній у ФРН - дослідження

У Німеччині жінки й досі в меншості, коли йдеться про розподіл керівних посад у компаніях. Про це свідчать результати дослідження фонду Allbright Stiftung, частину якого оприлюднила в суботу, 6 квітня, агенція новин dpa.

Згідно з висновками експертів, частка жінок у керівництві 160 підприємств, що входять до списку німецького фондового індексу DAX (Deutscher Aktienindex) та його похідних (MDax і SDax), становила на 1 лютого 2019 року 8,8 відсотка. Виявилося, що ради правління провідних німецьких підприємств на 91 відсоток складаються з чоловіків.

Водночас дещо вищою стала присутність жінок у наглядових радах та комітетах цих рад. Приміром, частка жінок у комітетах наглядових рад, котрі займаються питанням кадрової політики в радах правління, - 16,8 відсотка, йдеться в дослідженні.

Щодо наглядових рад загалом, то тут кількість жінок становить у розглянутих дослідниками підприємствах близько 30 відсотків, запевняють автори.