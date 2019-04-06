 Чоловіки домінують на керівних посадах компаній у ФРН - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Чоловіки домінують на керівних посадах компаній у ФРН - дослідження

Членство в радах правління німецьких компаній майже цілком належить чоловікам. Щодо наглядових рад, то тут близько 30 відсотків членів - жінки, стверджують автори одного з досліджень.

Гендерна дискримінація в німецькому бізнесі

У Німеччині жінки й досі в меншості, коли йдеться про розподіл керівних посад у компаніях. Про це свідчать результати дослідження фонду Allbright Stiftung, частину якого оприлюднила в суботу, 6 квітня, агенція новин dpa.

Згідно з висновками експертів, частка жінок у керівництві 160 підприємств, що входять до списку німецького фондового індексу DAX (Deutscher Aktienindex) та його похідних (MDax і SDax), становила на 1 лютого 2019 року 8,8 відсотка. Виявилося, що ради правління провідних німецьких підприємств на 91 відсоток складаються з чоловіків.

Водночас дещо вищою стала присутність жінок у наглядових радах та комітетах цих рад. Приміром, частка жінок у комітетах наглядових рад, котрі займаються питанням кадрової політики в радах правління, - 16,8 відсотка, йдеться в дослідженні.

Щодо наглядових рад загалом, то тут кількість жінок становить у розглянутих дослідниками підприємствах близько 30 відсотків, запевняють автори. 

DW.COM

Минулого року частка жінок серед депутатів національних парламентів у світі перевищила 24 відсотки, повідомила Міжпарламентська спілка. Найбільше жінок працюють у законодавчих органах на американському континенті. (05.03.2019)

Жінки менше представлені у владі та бізнесі, ніж чоловіки, а розмір їхніх зарплат нижчий, заявила єврокомісарка з питань гендерної рівності Вєра Юрова. (07.03.2019)

 

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