Член британського уряду звільнився через порушення карантину радником Джонсона

Один з членів уряду Великобританії, заступник британського державного секретаря зі справ Шотландії, Дуглас Росс у вівторок, 26 травня, подав у відставку. Він вдався до цього кроку на знак протесту проти відмови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона звільнити свого головного радника Домініка Каммінгса, якого звинувачують у порушенні правил карантину.

Днями в країні спалахнув скандал, коли з'ясувалося, що наприкінці березня, коли в Великобританії вже було запроваджено карантин, а прем'єр Джонсон закликав британців сидіти вдома, його радник поїхав у сімейних справах з Лондона у Дарем на півночі Англії.

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Дуглас Росс заявив у своїй заяві про відставку, що "переважна більшість людей" не згодні з поведінкою Каммінгса, повідомляє агенція новин AP. "У мене є виборці, які не змогли попрощатися з близькими; сім'ї, які не могли сумувати разом; люди, які не відвідували хворих родичів, тому що вони дотримувалися вказівок уряду. Я не можу сказати їм, що всі вони помилялися у той час, коли старший радник уряду був правий", - заявив Росс.

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В офісі Джонсона стверджують, що Каммінгс здійснив подорож за 400 кілометрів від Лондону до будинку своїх батьків, щоб "забезпечити належний догляд за його 4-річним сином, бо його дружина захворіла на коронавірусну хворобу". Низка міністрів та генеральний прокурор країни також заявили, що ця подорож була виправданою. Міністр транспорту Грант Шеппс заявив, що уряд підтримує Каммінгса та додав, що радник не піде у відставку.

У свою чергу опозиційні політики, а також низка членів Консервативної партії закликали до відставки Каммінгса. Вони назвали його дії лицемірними в той час, коли мільйони британців залишалися в своїх домівках.