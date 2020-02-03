Чи інфікує коронавірус глобальну економіку?

Коронавірус продовжує ширитися Китаєм. Кількість смертей від вірусу вже наближається до 500. Тамтешні експерти очікують піку епідемії за 10-14 днів. Близько 45 мільйонів жителів провінції Ухань відрізані від зовнішнього світу. Центральна влада навіть подовжила канікули з нагоди китайського Нового року, щоби зменшити поширення зарази і відклала відкриття біржі. У понеділок, коли біржа нарешті відкрилася, індекси стрімко впали, однак вже наступного дня дещо стабілізувалися.

У Пекіні, утім, вирішили перестрахуватися і залили в економіку 1,2 трильйона юанів (близько 156 мільярдів євро) для стабілізації фінансового ринку та банківської системи, а також знизили імпортні мита на товари, необхідні для протистояння епідемії.

Закриті офіси, порожні фабрики

Але удару зазнали не лише біржі. Споживчі настрої у Китаї теж погіршилися. Святкові новорічні заходи скасували, туристичні принади, кінотеатри - закриті. Не попити кави й у мережі Starbucks - усі дві тисячі кав'ярень зачинені, як і сотні закусочних McDonalds, 130 магазинів одягу Uniqlo та усі 30 меблевих магазинів IKEA.

Дезінфікація на пошті в Ухані

Туристична індустрія теж зазнає збитків. Низка країн офіційно застерігає від подорожей до Китаю, деякі авіакомпанії припинили польоти. Німецька Lufthansa, а також Swiss та Austrian Airlines скасували до 29 лютого усі рейси з та до Пекіна. Влада Китаю закликала своїх громадян відкласти подорожі за кордон та заборонила масові тури усередині країни.

Більшість фабрик та офісів залишаться до кінця цього тижня на замку. Автомобілебудівники Volkswagen, BMW, Volvo, Toyota та Tesla теж подовжили відпустки на заводах, а найбільший нафтопереробний завод країни через зниження попиту скоротив виробництво до 600 тисяч барелів на добу.

Уроки SARS

Коли вірус SARS лютував у Китаї 17 років тому, торгівля і біржі також зазнали удару. Та відтоді глобальна економіка стала ще більш переплетеною, а роль китайської економіки в світі значно зросла. На той час її частка не перевищувала 5 відсотків, а нині - понад 16 - це друга економіка світу, важливий ринок експорту і виробництва для німецької індустрії.

Економічний експерт Тімо Вольмергойзер (Timo Wollmershäuser) з інституту ifo у Мюнхені вважає, що "економічні наслідки цього разу будуть гіршими, ніж під час епідемії SARS".

Тодішня криза тривала пів року. Китайська економіка недорахувалася тоді одного відсотка ВВП - настільки незначні збитки навіть не позначилася на показниках німецьких фірм. "Відтоді важливість економіки країни зросла, більшим зараз є і масштаб епідемії, уряд Китаю теж реагує жорсткіше", - зауважує німецький економіст.

Висновки робити зарано

Експерти поки не беруться прогнозувати масштаби економічних збитків. Голова німецької Торговельної палати у Пекіні Єнс Гільдебрандт (Jens Hildebrandt) у розмові з DW пояснив, що Китай і без того ще не вийшов із сезону новорічних та весняних свят. "Усі заводи закриваються на три-чотири тижні", - каже він і додає, що навіть без епідемії коронавірусу у цей період країна завмирає. І лише припинення подорожей підказує, що зараз щось не так.

Перші економічні наслідки епідемії, за оцінкою Гільдебрандта, стануть очевидними лише за тиждень-два, коли стане зрозумілим, скільки працівників повернуться до роботи у Пекіні та Шанхаї, а також на півдні країни. Тоді ж стане очевидним і те, наскільки ця криза позначиться на ланцюгах постачання продукції за кордон.

Значна частина працівників китайських заводів проживає саме у провінції Ухань, ураженій епідемією. "Зараз немає ознак того, що ланцюги постачань будуть повністю порушені. Однак затримки цілком імовірні", - прогнозує голова відділу зовнішньої торгівлі в Асоціації гуртової, зовнішньої торгівлі та послуг (BGA) Ґергард Вольф (Gerhard Wolf) та рекомендує не панікувати.

В Україні зберігають спокій

Зберігають спокій і у міністерстві розвитку, економіки та сільського господарства України, де минулого тижня заявили, що не очікують серйозних наслідків для українсько-китайської торгівлі через епідемію коронавірусу. Китай посідає четверте місце серед головних імпортерів українського зерна, а також закуповує соняшникову олію. "Не бачу причин для занепокоєння", - цитує інформагенція Reuters голову Української зернової асоціації Миколу Горбачова.

За його словами, існують деякі труднощі із логістикою та поставками у регіони Китаю, але загалом "попит не зник", каже він.

Німецький Volkswagen утримує великий завод у Шанхаї (архівне фото)

Єнс Гільдебрандт, своєю чергою, каже, що німецькі компанії наразі теж зберігають спокій, але про всяк випадок готують і кризові плани. "Робити висновки щодо економічних наслідків коронавірусу ще зарано. Якщо епідемію вдасться стримати у Китаї та у світі, то економічні збитки та порушення виробництва не будуть масштабними", - каже голова Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).

Та якщо виробництво зупиниться на довший час, міжнародні ланцюги постачань можуть бути порушені, застерігає експерт Інституту світової економіки у німецькому Кілі Клаус-Юрґен Ґерн (Klaus-Jürgen Gern). "Китай є важливим глобальним постачальником", - нагадує він.

За оцінками німецького страхового концерну Allianz, в особливій "зоні ризику" такі галузі як хімічна, автомобільна, текстильна електронна промисловість. Це означає, що у разі збоїв із постачанням міжнародним компаніям потрібно буде шукати інші шляхи або ж навіть зупиняти виробництво, як це вже зробив південнокорейський концерн Hyundai motor. З Китаю там очікували, як завжди, отримати кабельні джгути. Але так і не дочекались.

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