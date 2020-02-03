Чи інфікує коронавірус глобальну економіку?

Коронавірус продовжує ширитися Китаєм. Кількість смертей від вірусу вже наближається до 500. Тамтешні експерти очікують піку епідемії за 10-14 днів. Близько 45 мільйонів жителів провінції Ухань відрізані від зовнішнього світу. Центральна влада навіть подовжила канікули з нагоди китайського Нового року, щоби зменшити поширення зарази і відклала відкриття біржі. У понеділок, коли біржа нарешті відкрилася, індекси стрімко впали, однак вже наступного дня дещо стабілізувалися.
У Пекіні, утім, вирішили перестрахуватися і залили в економіку 1,2 трильйона юанів (близько 156 мільярдів євро) для стабілізації фінансового ринку та банківської системи, а також знизили імпортні мита на товари, необхідні для протистояння епідемії.
Закриті офіси, порожні фабрики
Але удару зазнали не лише біржі. Споживчі настрої у Китаї теж погіршилися. Святкові новорічні заходи скасували, туристичні принади, кінотеатри - закриті. Не попити кави й у мережі Starbucks - усі дві тисячі кав'ярень зачинені, як і сотні закусочних McDonalds, 130 магазинів одягу Uniqlo та усі 30 меблевих магазинів IKEA.
Дезінфікація на пошті в Ухані
Туристична індустрія теж зазнає збитків. Низка країн офіційно застерігає від подорожей до Китаю, деякі авіакомпанії припинили польоти. Німецька Lufthansa, а також Swiss та Austrian Airlines скасували до 29 лютого усі рейси з та до Пекіна. Влада Китаю закликала своїх громадян відкласти подорожі за кордон та заборонила масові тури усередині країни.
Більшість фабрик та офісів залишаться до кінця цього тижня на замку. Автомобілебудівники Volkswagen, BMW, Volvo, Toyota та Tesla теж подовжили відпустки на заводах, а найбільший нафтопереробний завод країни через зниження попиту скоротив виробництво до 600 тисяч барелів на добу.
Уроки SARS
Коли вірус SARS лютував у Китаї 17 років тому, торгівля і біржі також зазнали удару. Та відтоді глобальна економіка стала ще більш переплетеною, а роль китайської економіки в світі значно зросла. На той час її частка не перевищувала 5 відсотків, а нині - понад 16 - це друга економіка світу, важливий ринок експорту і виробництва для німецької індустрії.
Економічний експерт Тімо Вольмергойзер (Timo Wollmershäuser) з інституту ifo у Мюнхені вважає, що "економічні наслідки цього разу будуть гіршими, ніж під час епідемії SARS".
Тодішня криза тривала пів року. Китайська економіка недорахувалася тоді одного відсотка ВВП - настільки незначні збитки навіть не позначилася на показниках німецьких фірм. "Відтоді важливість економіки країни зросла, більшим зараз є і масштаб епідемії, уряд Китаю теж реагує жорсткіше", - зауважує німецький економіст.
Висновки робити зарано
Експерти поки не беруться прогнозувати масштаби економічних збитків. Голова німецької Торговельної палати у Пекіні Єнс Гільдебрандт (Jens Hildebrandt) у розмові з DW пояснив, що Китай і без того ще не вийшов із сезону новорічних та весняних свят. "Усі заводи закриваються на три-чотири тижні", - каже він і додає, що навіть без епідемії коронавірусу у цей період країна завмирає. І лише припинення подорожей підказує, що зараз щось не так.
Перші економічні наслідки епідемії, за оцінкою Гільдебрандта, стануть очевидними лише за тиждень-два, коли стане зрозумілим, скільки працівників повернуться до роботи у Пекіні та Шанхаї, а також на півдні країни. Тоді ж стане очевидним і те, наскільки ця криза позначиться на ланцюгах постачання продукції за кордон.
Значна частина працівників китайських заводів проживає саме у провінції Ухань, ураженій епідемією. "Зараз немає ознак того, що ланцюги постачань будуть повністю порушені. Однак затримки цілком імовірні", - прогнозує голова відділу зовнішньої торгівлі в Асоціації гуртової, зовнішньої торгівлі та послуг (BGA) Ґергард Вольф (Gerhard Wolf) та рекомендує не панікувати.
В Україні зберігають спокій
Зберігають спокій і у міністерстві розвитку, економіки та сільського господарства України, де минулого тижня заявили, що не очікують серйозних наслідків для українсько-китайської торгівлі через епідемію коронавірусу. Китай посідає четверте місце серед головних імпортерів українського зерна, а також закуповує соняшникову олію. "Не бачу причин для занепокоєння", - цитує інформагенція Reuters голову Української зернової асоціації Миколу Горбачова.
За його словами, існують деякі труднощі із логістикою та поставками у регіони Китаю, але загалом "попит не зник", каже він.
Німецький Volkswagen утримує великий завод у Шанхаї (архівне фото)
Єнс Гільдебрандт, своєю чергою, каже, що німецькі компанії наразі теж зберігають спокій, але про всяк випадок готують і кризові плани. "Робити висновки щодо економічних наслідків коронавірусу ще зарано. Якщо епідемію вдасться стримати у Китаї та у світі, то економічні збитки та порушення виробництва не будуть масштабними", - каже голова Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).
Та якщо виробництво зупиниться на довший час, міжнародні ланцюги постачань можуть бути порушені, застерігає експерт Інституту світової економіки у німецькому Кілі Клаус-Юрґен Ґерн (Klaus-Jürgen Gern). "Китай є важливим глобальним постачальником", - нагадує він.
За оцінками німецького страхового концерну Allianz, в особливій "зоні ризику" такі галузі як хімічна, автомобільна, текстильна електронна промисловість. Це означає, що у разі збоїв із постачанням міжнародним компаніям потрібно буде шукати інші шляхи або ж навіть зупиняти виробництво, як це вже зробив південнокорейський концерн Hyundai motor. З Китаю там очікували, як завжди, отримати кабельні джгути. Але так і не дочекались.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Невідомий вірус вражає Ухань
31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Виявлено новий штам коронавірусу
Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Перша смерть у Китаї
11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Вірус поширюється на сусідні країни
Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Як передається вірус
До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Безпрецедентні заходи в Китаї
23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Підстави для глобального надзвичайного стану?
За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Коронавірус досягає Європи та Австралії
24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Зачепило китайський Новий рік
Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Закриття кордонів
Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Німеччина приєднується до боротьби з вірусом
27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Перші випадки коронавірусу в Німеччині
27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Евакуація іноземних громадян з Уханю
28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР
У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.
Автор: Крістіна Бурак