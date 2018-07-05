 Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.

У податковому комітеті Верховної Ради вважають, що українцям володіння автомобілем обходиться неспівмірно дешевше, ніж європейцям

У податковому комітеті Верховної Ради вважають, що українцям володіння автомобілем обходиться неспівмірно дешевше, ніж європейцям

Якщо звернутися до дослідження The Car Cost Index міжнародної транспортної компанії LeasePlan, яка щороку аналізує вартість володіння авто в Європі, і на інформацію якої посилається голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна, то отримаємо зовсім інші цифри. 

DW.COM

Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"?

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)  

Рік безвізу: більшість українців подорожували до ЄС автошляхами

За рік дії безвізового режиму ЄС для України українці скористались ним 555 тисяч разів. Найбільш активно вони подорожували до країн Євросоюзу автомобільними шляхами. (11.06.2018)  

Найсуворіші штрафи Європи для водіїв (відео)

Рух автомобіля на 20 кілометрів швидше дозволеного темпу не вважається в Україні порушенням. Натомість у європейських містах автомобілям пробачається хіба що 2-3 кілометри перевищення, далі починають штрафувати. (09.01.2018)  

Так німецькі водії проходять "тест на ідіота" (відео)

За водіння в нетверезому стані у Німеччині позбавляють прав. Аби їх повернути, потрібно пройти медико-психологічне тестування, яке у народі прозвали "тестом на ідіота". (18.05.2018)  

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (відео)

Випив пива і відразу за кермо? У Німеччині краще не ризикувати. Пляшка пива перед тим, як сісти за кермо, може дуже дорого обійтися! (05.07.2018)  

Також за темою

Фактчек DW: Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (06.07.2018) 06.07.2018

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це так.