Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.
У податковому комітеті Верховної Ради вважають, що українцям володіння автомобілем обходиться неспівмірно дешевше, ніж європейцям
Якщо звернутися до дослідження The Car Cost Index міжнародної транспортної компанії LeasePlan, яка щороку аналізує вартість володіння авто в Європі, і на інформацію якої посилається голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна, то отримаємо зовсім інші цифри.
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